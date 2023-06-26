Вбивство Каті Гандзюк: Мангера та Левіна посадили на 10 років

Дніпровський районний суд Києва оголосив вирок у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

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Мангера та Левіна посадили на 10 років / колаж: Главред, фото: Главред

Суд визнав винними колишнього голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера та експомічника депутата облради Олексія Левіна в організації нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк.

Владислава Мангера визнали винним у замовленні нападу, а Олексія Левіна - в організації. Їм присудили по 10 років позбавлення волі. Також вони мають виплатити родині Гандзюк компенсацію моральної шкоди у розмірі 15 мільйонів гривень, передає hromadske.

Суд у справі про вбивство Катерини Гандзюк тривав понад три роки. Мангера обвинувачують у замовленні нападу, а Левін, за даними слідства, - стежив за Гандзюк і організував напад.

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У вироку суд врахував перебування підозрюваних у СІЗО - день перебування там врахували як день увʼязнення.

Також суд задовольнив цивільний позов про компенсацію моральної шкоди на 15 мільйонів гривень. Так, по 5 млн отримали батьки Катерини, Віктор та Надія, а також її чоловік Сергій Денисов.

Справа Катерини Гандзюк: що відомо

Нагадаємо, що понад три роки тривали судові засідання у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, яку 31 липня 2018-го облили сірчаною кислотою.

Одному з фігурантів пред'явили нові підозри - Ігоря Павловського запідозрили в незаконному заволодінні транспортом. Підозрюваний у складі ОЗГ викрав транспортні засоби на загальну суму 5 мільйонів гривень.

Головного підозрюваного у справі Гандзюк екстрадували в Україну. Олексія Левіна в Україну доставив літак з працівниками Національного бюро Інтерполу

Мангер покинув будівлю суду після оголошеної перерви для призначення нового судді для розгляду відводу - засідання у справі Гандзюк перенесли. Адвокат Мангера заявив про фальсифікацію під час вибору судді.

Спливли подробиці про "організатора" нападу на Гандзюк. Віктор Тріпак зазначив, що є люди, які використовували політичний вплив, щоб перешкодити екстрадиції Олексія Левіна.

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