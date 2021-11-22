Вакцинація дітей від COVID-19: Комаровський попередив про небезпечну мутацію

Діти є сприятливим середовищем для мутації вірусу, підкреслив медик.
Відомий лікар-педіатр Євген Комаровський прокоментував питання про те, чи дійсно необхідно прищеплювати дітей від коронавірусу.
Відповідаючи на запитання читачів на своєму сайті він підкреслив, що вакцинувати від COVID-19 потрібно якомога більше людей.
"Тому що чим більше людей отримає вакцину, тим більше шансів у людства перевести коронавірусну інфекцію з пандемії в поодинокі спорадичні випадки", - пояснив медик.
Разом з тим він припустив, що епідемія коронавірусу буде розвиватися приблизно так само, як ситуація з грипом
"Тобто чим раніше ми всі отримаємо імунний захист (хоч якийсь!), тим швидше все це закінчиться", - каже лікар.
Він також зазначив, що діти — це та категорія пацієнтів, які в основному хворіють легко, тобто виробляють невелику кількість антитіл, і саме вони є сприятливим середовищем для мутації вірусу.
"І якщо ми прищепимо дітей, то шанси на те, що вірус буде не так активно мутувати, однозначно збільшаться", - додав Комаровський.
Нагадаємо, раніше Комаровський заявив про те, що коронавірус може передаватися аерозольним шляхом.
За його словами, вентиляція приміщення і відкриті кватирки виявляються набагато більш ефективним способом профілактики, ніж всі маски разом узяті.
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