В Україну з РФ завезли "отруйну" гречку: що знайшли у крупі

Подробиці повідомили в Держпродспоживслужбі Харківської області / УНІАН

В Україну завезли заражену небезпечним алергеном гречку з Росії. У вантажі з крупою виявили отруйну рослину-амброзію полінолисту.

Як повідомили у пресслужбі ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області, небезпечний вантаж прибув на залізничну станцію "Вовчанськ" ще 20 жовтня.

"20.10.2021 державними фітосанітарними інспекторами відділу фітосанітарних заходів на кордоні Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області при проведенні фітосанітарного контролю вантажу з гречкою у кількості 130,78 т, який прибув на залізничну станцію АТ "Вовчанськ" "Укрзалізниця" з Російської Федерації, виявлено регульований шкідливий організм — амброзію полінолисту", — йдеться в повідомленні.

Як запевнили у відомстві, до вантажу застосували фітосанітарні процедури. На підставі виявленого порушення склали нотифікацію.

Чим небезпечна амброзія

Амброзія полінолиста (Ambrosia artemisiifolsa) - це отруйна рослина з сімейства айстрових. Її пилок викликає у людей алергію, під час цвітіння у деяких спостерігається захворювання, зване амброзійним полінозом.

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50% відсотків гречки, яку ми споживаємо - російського виробництва - експерт

За останні два роки ціна на гречану крупу постійно зростала - від 10 гривень до 50 гривень. Гречка може подорожчати на 20-30% — таке зростання прогнозує виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий.

"50% відсотків гречки, яку ми споживаємо-російського виробництва. Останні два РОКМ, коли вона зменшила виробництво на нашому ринку відчувається значний дефіцит. Звідси і зростання цін", - говорить він.