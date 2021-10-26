В Україні назвали невимовні втрати від газового контракту Угорщини з РФ

Транзит газу / Reuters

Україна втратила близько 4,5 млрд кубічних метрів транзиту газу через підписання між Угорщиною і Росією контракту про постачання газу.

Як заявив гендиректор ТОВ Оператор ГТС України Сергія Макогона, при цьому існує ризик повного припинення прокачування блакитного палива по українській території після 2024 року.

"Ми втратили близько 4,5 млрд кубічних метрів транзиту точно, а є ризик втрати аж до 10 млрд кубів в цьому напрямку", - заявив він в інтерв'ю ТСН.

За словами Макогона, під загрозою також знаходиться можливість імпорту газу віртуальним реверсом з Угорщини. Він зазначив, що в 2021 році таким чином в Україну надходило близько 95% газу.

"Однак у нас залишається можливість імпортувати газ з Польщі, Словаччини, Румунії, і зараз ми цей імпорт проводимо. Кожен день імпортується близько 5 млн кубічних метрів", - додав глава компанії.

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При цьому Макогон визнав, що газовий контракт між Угорщиною і Росією став "болючим ударом" для України. За його словами, ця угода фактично підтверджує, що всі заяви про збільшення транзиту через українську територію і можливість його збереження після 2024 року далекі від реальності.

"Транзит постійно зменшується. Як тільки у Газпрому з'являється можливість обійти Україну, вони це роблять", - підкреслив він.

Глава компанії назвав аргументи російської сторони про безпеку і дешевизну обхідних маршрутів помилковими. Макогон уточнив, що раніше транспортування газу йшло за простою схемою - Росія-Україна-Угорщина. Але після введення обхідних шляхів вона ускладнилася.

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"В даний час транспортування відбувається за новим маршрутом: Північ Росії - Південь Росії - Чорне море - Туреччина - Болгарія - Сербія - Угорщина. Ну, як можна порівнювати ці маршрути?", - пояснив Макогон.

Він додав, що контракт Газпрому з Угорщиною - це політична домовленість. Макогон припустив, що російський монополіст шантажував Угорську сторону припиненням поставок газу, якщо вона не погодиться на отримання палива з Сербії.

Газова суперечка України та Угорщини

27 вересня Угорщина підписала в Будапешті новий довгостроковий контракт з російським концерном Газпром на постачання газу в обхід України.

Міністерство закордонних справ України висловило розчарування через підписання Угорщиною і Росією довгострокового контракту про постачання газу в обхід України.

Крім того, українська сторона також звернеться до Європейської Комісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики.