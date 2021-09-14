У РФ передрекли Криму неминучу катастрофу з водою: вчений назвав терміни

У РФ говорять про водну катастрофу в Криму / УНІАН

Захоплений Росією Крим чекає катастрофа через критичний стан водопостачання півострова.

Як заявив науковий керівник Інституту водних проблем Російської академії наук Віктор Данилов-Данильян, це пов'язано з нерівномірним водозабезпеченням, пише pnp.ru.

Експерт попередив, що про неминуче катастрофічне становище з водою, якщо до 2035 року не піти на якісь нововведення і не захищати річки від забруднення.

Він уточнив, що крім Криму водна катастрофа також загрожує Оренбурзькій, Курганській, Волгоградській, Ростовській, Астраханській областям, Краснодарському і Ставропольському краю і Калмикії.

"...європейську частину Росії до 2035 року неминуче чекає катастрофічне становище з водою, якщо не впроваджувати інновації і не захищати річки від забруднення...", – додав Данилов-Данильян.

Реклама

Раніше повідомлялося про те, що в Ростеху опрацьовують варіанти енергопостачання опріснювачів у захопленому РФ Криму. Корпорація шукає варіанти будівництва та енергопостачання заводів для опріснення морської води в Криму потужністю 1 млрд кубометрів на рік.

Припинення водопостачання Криму Росія у березні 2014 року захопила український Крим. До захоплення Криму Росією вода надходила на півострів з Дніпра по Північно-Кримському каналу. Україна забезпечувала до 85% потреб півострова у прісній воді. У квітні 2014-го Київ припинив подачу води у Крим. Влада України неодноразово зазначала, що подачу води в Крим буде відновлено, коли півострів повернеться під контроль Києва.

