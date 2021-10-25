У Миколаєві 80-літня пенсіонерка сокирою розрубала голову подрузі / УНІАН

У Миколаєві 23 жовтня 80-річна жінка вбила сокирою свою 49-річну подругу. Подія сталася в приватному будинку в провулку Екіпажний. Про інцидент повідомили в главку Нацполіції по Миколаївській області.

За словами копів, сама пенсіонерка розповіла сусідові про злочин. Той викликав патруль. Поліцейські знайшли в будинку старенької закривавлений труп. Поруч з яким в калюжі крові лежала сокира. Знаряддя злочину вилучили та відправили на експертизу.

Після того як оглянули тіло загиблої, фахівці виявили численні пошкодження голови. Правоохоронці затримали пенсіонерку, їй повідомили про підозру. Обставини злочину з'ясовуються.

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Нагадаємо, раніше в місті Лозова (Харківська область) поліцейські знайшли тіло по-звірячому вбитої сокирою 63-річної жінки.

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Одразу правоохоронці запідозрили раніше судимого за скоєння вбивства та крадіжки 36-річного чоловіка з міста Кропивницький.

Правоохоронці встановили його місцезнаходження та затримали у місті Куп'янську Харківської області. Зловмисник зізнався у вбивстві 63-річної жінки. За його словами, він випадково познайомився з потерпілою в Лозовій і жив у неї в квартирі кілька діб. Під час конфлікту він вдарив жінку сім разів сокирою по голові.