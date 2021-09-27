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У крові закатованого до смерті польськими копами українця наркотиків не знайшли - ЗМІ

27 сентября 2021, 09:20
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Офіційна інформація про результати експертизи з'явиться за кілька днів - після того, як опрацюють остаточний рапорт про причини смерті Дмитра Никифоренка.

Дмитро Никифоренко
Дмитро Никифоренко помер у Вроцлаві після жорстокого побиття польськими поліцейськими / Фото Gazeta Wyborcza

В крові українця Дмитра Никифоренка, який помер у польському витверезнику після знущань поліцейських, не знайшли наркотиків.

Офіційна інформація про це повинна з'явитися за кілька днів - після того, як опрацюють остаточний рапорт про причини смерті громадянина України, повідомила Gazeta Wyborcza з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що попри попередні заяви поліцейських і працівників витверезника у Вроцлаві про неадекватність поведінки 25-річного хлопця, результати експертизи виключили наявність в крові українця слідів наркотиків.

Видання також повідомляє, що з невідомих поки що причин наприкінці минулого тижня справу про загибель українця рішенням Національної прокуратури Польщі перенесли з окружної прокуратури міста Свидниця в регіональну прокуратуру в Щецині на північному заході Польщі. Адвокат сім'ї Никифоренка висловив здивування через це рішення.

До слова, саме Gazeta Wyborcza на початку вересня приголомшила подробицями загибелі 25-річного Дмитра Никифоренка у витверезнику Вроцлава. Польські журналісти отримали запис з камер відеоспостереження. На ньому вони побачили, як шестеро копів били і душили Дмитра. Зараз двох поліцейських звільнили, а чотирьох відсторонили від роботи.

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Як повідомляв Главред, в Україну доставили тіло Дмитра Никифоренка. Це сталося через два тижні після смерті українця і коштувало приблизно чотири тисячі євро. Батьки загиблого розповіли, що на обличчя Дмитра було нанесено дуже багато гриму.

Смерть Дмитра Никифоренка в Польщі

У липні нинішнього року в Польщі під час затримання поліцейськими помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко. Поліцейські говорили, що українець поводився агресивно.

Польська газета Gazeta Wyborcza писала, що поліцейські 30 липня о 22:27 доставили українця у витверезник з опіками від сльозогінного газу після того, як затримали за нібито неадекватну поведінку в автобусі.

Потім, за даними газети, поліцейські разом з працівниками витверезника били українця і душили, хоча на відеозаписах видно, що він поводився не агресивно. Українцю притискали голову до підлоги коліном, а потім прив'язали до ліжка. Його били, поки не втрутився лікар, але о 23:53 Никифоренко помер.

Наречена загиблого Сузанна Водолівова розповіла про останні години його життя.

Україна направила Польщі ноту через смерть 25-річного українця Дмитра Никифоренка після затримання поліцейськими. У документі висловлено прохання неупереджено розслідувати обставини загибелі громадянина України.

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