Українцям загрожує відключення мобільних: хто ризикує потрапити до "чорного списку"

Телефони, які в новій базі не будуть зареєстровані власниками, підлягають відключенню.
В Україні планується створити базу даних, в якій міститимуться унікальні ідентифікатори мобільних телефонів (IMEI) - нових і використовуваних для фінансових послуг (в т.ч. мобільного банкінгу).
Такі новації містяться в законопроекті №6183, зареєстрованому на сайті Верховної Ради.
При цьому телефони, які в цій базі не будуть зареєстровані власниками, підлягають відключенню.
"Білий список"
Коди IMEI всіх мобільних пристроїв (телефонів, планшетів та інших гаджетів з можливістю підключення до стільникових мереж), які працювали в мобільних мережах України до 1 липня 2022 року.
"Сірий список"
Увійдуть "тимчасово дозволені" з IMEI, які система визначить як несправжні або клоновані, і які обслуговувалися в мобільних мережах українських операторів до 1 липня 2022 року. Такі пристрої зможуть пропрацювати до 31 грудня 2025 року. До цього ж переліку будуть автоматично додані власні пристрої громадян, ввезені з-за кордону - їх власникам буде надано 120 днів для подальшої реєстрації в "білому" списку.
"Чорний список"
Передбачається відключення по IMEI-кодах всіх вкрадених або підроблених пристроїв, а також ввезених нелегально.
Раніше повідомлялося про те, що українців планують зобов'язати перевести на контракт телефонні номери, які прив'язані до банківських карток ‒ для того, щоб зробити їх іменними.
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