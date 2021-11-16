"Україна не пройшла пік третьої хвилі COVID-19, зростання не виключене": експерт зробив тривожний прогноз

Експерт зробив тривожний прогноз щодо третьої хвилі / Reuters

Україні ще далеко до остаточного проходження піку третьої хвилі пандемії коронавірусу COVID-19. Про це в рамках онлайн-брифінгу керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганіченка.

За словами експерта, через те, що в ряді країн світу спостерігається масштабний повторний спалах COVID-19, зростання захворюваності легко може торкнутися і Україну.

"У ряді країн йде повторний спалах - пряма загроза Україні. Навіть після спаду, який зараз в перший тиждень починає явно спостерігатися в Україні, може бути повторне зростання. Це прямий ризик для України, тому ми продовжуємо говорити, що ситуація локально поліпшується, але не говоримо про остаточне проходження піку поточної третьої хвилі в Україні", ‒ підсумував Ганіченко.

читайте такожТретя хвиля коронавірусу в Україні: прем'єр вказав на позитивні зміни

Нагадаємо, раніше Юрій Ганіченко заявляв про те, що в Україні третя хвиля COVID-19 перевершила континентальні максимуми за всю історію пандемії.

"В Україні третя хвиля і вона є найбільшою зараз. Вже не тільки побила свої власні рекорди, побила рекорди історичного максимуму континенту (за кількістю нових випадків COVID-19 – Главред). Україна вже перевершила континентальні максимуми за всю історію пандемії", - підкреслив він.