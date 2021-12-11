Загроза вторгнення РФ: Лондон анонсував допомогу Києву і пояснив долю ПП-2

У Британії оцінили загрозу вторгнення РФ в Україну / МЗС України

Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс прокоментувала загрозу вторгнення Росії в Україну.

На питання ВВС, чи може вона виключити військову відповідь на агресію Росії, глава МЗС Британії відповіла, що Лондон працює з Україною над "обороноздатністю і безпекою".

"Ми надаємо їм підтримку", - сказала вона.

Глава МЗС Великобританії також повідомила, що країна допомагає Україні знайти "енергетичну стійкість", щоб українці не залежали від поставок російських енергоносіїв. На думку трас, якщо Росія вирішить вторгнутися в Україну, проблемою може стати газопровід Північний потік-2.

Вона також заявила, що Великобританія і її союзники "повинні утримувати Росію від такого курсу дій".

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Глава британського МЗС повідомила, що збирається обговорювати це на зустрічі міністрів закордонних справ G7 в Ліверпулі. Там вона збирається показати, що вторгнення Росії в Україну буде "стратегічною помилкою". На думку трас, Велика сімка буде абсолютно рішуче протистояти агресії РФ щодо України.

Нагадаємо, раніше в ЗСУ заявили про те, що українська армія в порівнянні з російською, не володіє відповідним рівнем могутності, але може постояти за себе і завдати великих втрат ворогові.

У ЗСУ впевнені, що війська потребують протиракетних систем, системи протиповітряної оборони. Якщо створити потужний повітряний щит, перспективи агресії будуть сумнівні, кажуть українські військові.

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