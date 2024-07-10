"У ворога є дуже велика перевага": яка техніка може змінити ситуацію на фронті

Достатня кількість якісного озброєння та техніки відіграє одну з ключових ролей в отриманні переваги на фронті. Експерт пояснив, чого зараз бракує ЗСУ.

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Україна розглядає варіант налагодження власного виробництва РЕБів / Колаж: Главред, фото: flickr

Засоби радіоелектронної боротьби зараз одній з найбільш необхідних речей на фронті, адже це техніка, що створює перешкоди для звʼязку між оператором та усією зброєю з радіоелектронним обладнанням.

На якому рівні Збройні Сили України забезпечення РЕБами і яка різниця у техніці із окупаційною армією РФ в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров.

За його словами, виробництво засобів радіоелектронної боротьби простіше в організації. Зараз Україна активно нарощує засоби РЕБ окопного рівня, а тактичного - вони до нас поступають, є навіть нові розробки. Однак ситуація все ще далека від ідеалу, тобто належного рівня забезпечення. Але позитивна динаміка вже прослідковується.

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Крамаров зауважив, що у ворога, на жаль, є дуже велика перевага у потужних засобах радіоелектронної боротьби. Однак Україна має всі шанси змінити цю ситуацію. Згідно з інформацією експерта, нині є певні спроби організувати виробництво РЕБів.

Водночас, Україна не припиняє роботу на дипломатичному рівні. Зараз компетентні представники країни намагаються зрозуміти, які ефективні засоби ми в змозі отримати від західних партнерів.

Хто такий Андрій Крамаров Андрій Крамаров - український військовий експерт, офіцер резерву Повітряних сил ЗСУ.



У минулому - співробітник банківської сфери.

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, Покровський, Торецький та Краматорський напрямки залишаються сьогодні найгарячішими точками фронту. На цих ділянках протягом тижня відбулась найбільша кількість бойових зіткнень, загальна кількість яких доходила до 200 зіткнень на добу.

Раніше повідомлялося, що інтенсивні атаки ворога ЗСУ станом на зараз фіксують на п'яти напрямках фронту. Там в армії країни-агресора Росії є певні тактичні успіхи. Це зумовлено активним використанням РФ авіаційної підтримки.

Напередодні головнокомандувач Сирський розповів, що дрони є одним із пріоритетів для війська, оскільки в реаліях сучасних бойових дій кількість уражень безпілотниками виходить на один рівень із артилерією.

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