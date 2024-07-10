УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"У ворога є дуже велика перевага": яка техніка може змінити ситуацію на фронті

Анна Косик
10 липня 2024, 03:36
65
Достатня кількість якісного озброєння та техніки відіграє одну з ключових ролей в отриманні переваги на фронті. Експерт пояснив, чого зараз бракує ЗСУ.
армия рф, РЕБ
Україна розглядає варіант налагодження власного виробництва РЕБів / Колаж: Главред, фото: flickr

Засоби радіоелектронної боротьби зараз одній з найбільш необхідних речей на фронті, адже це техніка, що створює перешкоди для звʼязку між оператором та усією зброєю з радіоелектронним обладнанням.

На якому рівні Збройні Сили України забезпечення РЕБами і яка різниця у техніці із окупаційною армією РФ в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров.

За його словами, виробництво засобів радіоелектронної боротьби простіше в організації. Зараз Україна активно нарощує засоби РЕБ окопного рівня, а тактичного - вони до нас поступають, є навіть нові розробки. Однак ситуація все ще далека від ідеалу, тобто належного рівня забезпечення. Але позитивна динаміка вже прослідковується.

відео дня

Крамаров зауважив, що у ворога, на жаль, є дуже велика перевага у потужних засобах радіоелектронної боротьби. Однак Україна має всі шанси змінити цю ситуацію. Згідно з інформацією експерта, нині є певні спроби організувати виробництво РЕБів.

Водночас, Україна не припиняє роботу на дипломатичному рівні. Зараз компетентні представники країни намагаються зрозуміти, які ефективні засоби ми в змозі отримати від західних партнерів.

Хто такий Андрій Крамаров

Андрій Крамаров - український військовий експерт, офіцер резерву Повітряних сил ЗСУ.

У минулому - співробітник банківської сфери.

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, Покровський, Торецький та Краматорський напрямки залишаються сьогодні найгарячішими точками фронту. На цих ділянках протягом тижня відбулась найбільша кількість бойових зіткнень, загальна кількість яких доходила до 200 зіткнень на добу.

Раніше повідомлялося, що інтенсивні атаки ворога ЗСУ станом на зараз фіксують на п'яти напрямках фронту. Там в армії країни-агресора Росії є певні тактичні успіхи. Це зумовлено активним використанням РФ авіаційної підтримки.
Напередодні головнокомандувач Сирський розповів, що дрони є одним із пріоритетів для війська, оскільки в реаліях сучасних бойових дій кількість уражень безпілотниками виходить на один рівень із артилерією.

Інші новини про роботу ЗСУ:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ російські війська Андрій Крамаров
Реклама

Головне за день

Ракета прилетіла в кабінет гінеколога: моторошні деталі удару по медцентру Адоніс у Києві

Ракета прилетіла в кабінет гінеколога: моторошні деталі удару по медцентру Адоніс у Києві

00:58 Україна
Перший крок вже є: Україна "вижимає" із США дозвіл на удари по аеродромах РФ - Кулеба

Перший крок вже є: Україна "вижимає" із США дозвіл на удари по аеродромах РФ - Кулеба

22:48 Політика
Дозвіл на удари по енергетиці РФ: конгресмен назвав очікування від саміту НАТО

Дозвіл на удари по енергетиці РФ: конгресмен назвав очікування від саміту НАТО

21:39 Політика
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Валерія Леонтьєва виганяють із РФ - що сталося 6122

Валерія Леонтьєва виганяють із РФ - що сталося

Литимуть грозові дощі: яким регіонам слід чекати негоду 1881

Литимуть грозові дощі: яким регіонам слід чекати негоду

Вони атакували Охматдит : відомі імена пілотів, які вдарили по дітях 1677

Вони атакували "Охматдит": відомі імена пілотів, які вдарили по дітях

Росія намагалася саботувати засідання Радбезу ООН, Кислиця вказав Небензі місце 1572

Росія намагалася саботувати засідання Радбезу ООН, Кислиця вказав Небензі "місце"

Останні новини

05:27

Від плодів ломитимуться гілки: як обрізати черешню влітку для підвищення врожаю

04:30

Треба знайти помилку за 12 секунд: захоплива загадка, з якою впораються одиниці

03:36

"У ворога є дуже велика перевага": яка техніка може змінити ситуацію на фронті

02:40

Джеймі Лі Кертіс присоромила Путіна через ракетну атаку 8 липня

02:14

Стало відомо, які обов'язки у ЗСУ виконує офіцер Святослав Вакарчук

Ангари для літаків не вирішать проблеми з БПЛА, Україні потрібні ППО та РЕБ - КрамаровАнгари для літаків не вирішать проблеми з БПЛА, Україні потрібні ППО та РЕБ - Крамаров
02:10

Не на хвостик: на що звернути увагу при виборі кавунів - як купити найсолодшийВідео

01:44

Ігор Кондратюк жорстко висміяв ексколегу Серьогу за пропаганду в інтерв'ю

01:30

"Збивати важко": офіцер ЗСУ розкрив проблему при відбитті повітряних ударів РФ

00:58

Ракета прилетіла в кабінет гінеколога: моторошні деталі удару по медцентру Адоніс у КиєвіФото

Реклама
00:35

Розпад РФ не буде страшним: дипломат здивував планом закінчення війни в Україні

00:29

"Нескінченне пекло": Максим Галкін вибісив росіян постом про Охматдит

09 липня, вівторок
23:17

Окупанти намагаються взяти під контроль два населені пункти - DeepState

22:52

Захарова наїхала на Пугачову за підтримку України після удару РФ по Охматдиту

22:48

Перший крок вже є: Україна "вижимає" із США дозвіл на удари по аеродромах РФ - Кулеба

22:30

Їх важко повернути: відоме число цивільних українців, які у полоні в РФ

21:39

Дозвіл на удари по енергетиці РФ: конгресмен назвав очікування від саміту НАТО

21:15

Більшість робить помилку: як полити рослини у спеку і не залишитись без врожаюВідео

21:08

Росіяни святкують удар по дітях і вимагають ще - СтерненкоВідеоблоги

21:02

Росія намагалася саботувати засідання Радбезу ООН, Кислиця вказав Небензі "місце"Відео

20:37

Графік вимкнення електроенергії на 10 липня: годин зі світлом буде більше

Реклама
20:30

Відомий шоумен погризся із "супермамою" через "мир за будь-яку ціну"Фото

20:09

За хвилини і без спеціальних засобів: як зробити, щоб взуття не натиралоВідео

19:59

Ні співчуття, ні засудження РФ: "цікава" реакція Орбана на удар по Охматдиті

19:27

Литимуть грозові дощі: яким регіонам слід чекати негоду

19:10

Російська пропаганда зганьбилася заявою про удар по ОхматдитуПогляд

19:09

Не тільки для їжі: як можна використати звичайні виделки - неймовірний лайфхакВідео

19:06

Китай відзначився "порожньою" реакцією на удар Росії по Охматдиту

18:58

Орхідеї та мирні лілії будуть квітнути цілий рік: розкрито секрет квітучих вітрин

18:49

Будуть свіжі овочі весь рік: кухар поділився секретом, як можна заморозити кабачки

18:46

У Леоніда Каневського виявили ракову пухлину - ЗМІ

18:22

"Хороша росіянка" Латиніна запропонувала обстрілювати Україну вночі - менше жертвФото

18:20

Одразу дві країни: Макрон назвав головних противників вступу України до НАТО

18:06

Орбан поплатиться за "шоу" з Путіним: у ЄС готують радикальний крок - ЗМІ

17:36

Домашній кавун може перестати рости: що обов'язково слід зробити з плодами

17:23

Наступні атаки РФ можуть бути такими ж: названа нова тактика ворога

17:18

Національна премія Global Teacher Prize Ukraine вдруге обере найталановитішого вихователя у спеціальній номінації "Дошкілля"

17:15

З Угорщини мчить допомога після удару РФ: головний опонент Орбана їде до Києва

17:03

Брат, сестра і мама: російська ракета вбила сім'ю маленького каратистаФотоВідео

17:01

В NYT дали прогноз, скільки територій України зможе захопити РФ у найближчі дні

16:47

За кілька тижнів ситуація зі світлом кардинально зміниться: що кажуть у Кабміні

Реклама
16:19

Вони атакували "Охматдит": відомі імена пілотів, які вдарили по дітях

16:11

Елтон Джон випорожнився просто в магазині у Франції

16:06

Буде свіжим в рази довше: що відразу потрібно зробити з хлібом після покупки

15:55

Держава повністю відбудує "Охматдит": роботи починаються вже зараз - Шмигаль

15:51

Накриє низка невдач і проблем: що не можна робити з водою 10 липня - прикмети

15:33

Дочка путіністки Доліної товстішає з кожним днем

15:28

"Ймовірно, російська ракета" - в ООН сумніваються, чи РФ вдарила по Охматдиту

15:21

Що означає "сльота": яку помилку часто роблять у цьому словіВідео

15:21

Смак буде жахливим: в якій каструлі категорично не можна варити варення

15:12

Удари по військовому аеродрому, підстанціях і нафтобазі РФ: деталі атаки СБУ і ГУР

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти