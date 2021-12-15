Син побачив, що в труні не його батько: у морзі на Запоріжжі переплутали небіжчиків

У Запорізькій області переплутали тіла померлих / en-news, УНІАН

В Енергодарі Запорізької області під час похорон родичі покійного виявили в труні іншого чоловіка.

З'ясувалося, що в місцевому морзі просто переплутали небіжчиків, повідомило місцеве видання en-news.com.ua.

"Підміну" помітили безпосередньо під час похорону. Під час прощання з покійним син додивився, що в труні лежить не його батько. Ніхто з присутніх спочатку не міг у це повірити, але, придивившись, зрозуміли, що дійсно ховають незнайомого чоловіка.

Похорон перервали, і сім'я відразу ж звернулася до працівників моргу з претензіями. За словами рідних, керівництво установи відмовилося визнати помилку - рідним намагалися довести, що це їх чоловік і батько, просто він після коронавірусу і реанімації змінився до невпізнання.

читайте такожПропала 2 роки тому: на Волині жінка повернулася додому після свого похоронуЗ'ясувалося, що чоловік помер від іншої хвороби, а його тіло весь цей час знаходилося в морзі. Через дві години похорон продовжився.

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Раніше ми розповідали, що в Чернігові в будівлі обласної філармонії на похоронах народного депутата Антона Полякова стався конфлікт.

Дружина померлого нардепа Галина різко відреагувала на появу на похоронах іншого нардепа Анни Скороход, яку ЗМІ назвали співмешканкою Полякова.

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