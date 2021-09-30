"Створювала хвилювання": киянин проїхав через півміста, аби спиляти букву "Т" зі знака "Троєщина"

Киянин вирішив спиляти букву в назві Троєщини / скріншот

Житель Відрадного в Києві спробував відрізати літери з напису "Троєщина" на в'їзді в район. Стверджується, що чоловікові з якоїсь причини заважала буква "Т" в назві, тому він взяв пилу по металу та подався до знаку, аби усунути "недолік".

Коли правоохоронці підійшли до чоловіка, той не чинив опір та не намагався втекти. Тільки путано пояснив бійцям Муніципальної варти мотиви свого незрозумілого вчинку. За словами вандала, він намагався "усунути хвилювання між районами".

На відео видно, що затриманий сильно хвилюється. Мабуть, через це й не зміг пояснити, що збирався робити з "зайвою" буквою. Як кваліфікували подію поліціянти, поки невідомо.

Букву вже зрізали

Дізнавшись про те, що сталося, заступниця начальника столичного метрополітену Наталія Макогон, яка проживає на Троєщині, згадала історію про те, як минулого року літеру "Т" у вищезгаданого знака вже спилювали, внаслідок чого її було вкрадено. На якийсь час мешканці району дивилися на надпис "роєщина", але згодом об'єкт відновили.

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Жінка стверджує, що тоді доклала чимало зусиль і вкладала власні гроші, щоб були виготовлені та встановлені на місце нові літери.

Що відбувається з гілкою метро на Троєщину

У березні 2021 року повідомлялося, що будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу вже майже закінчено. Тепер міська влада має можливість починати будувати лівобережні та правобережні підходи цього мосту.

Коли роботи з мостом завершать, то почнуть будівництво метро на Троєщину, початок якого фактично покладено. До 2024-го планується запуск першої ділянки метро.