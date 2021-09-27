Соціологи з'ясували, з яким настроєм дивиться в майбутнє молодь

З якими настроями молодь дивиться в майбутнє / Radiosvoboda.org

76% українців у віці від 16 до 18 років відчувають надію на краще, але при цьому приблизно кожна четверта молода людина переживає страх або приниження, йдеться в результатах опитування соціологічної платформи Liberty report для свободи слова Савіка Шустера.

Якщо у дорослого населення України за останній тиждень рівень надії в шкалі емоцій впав на 4%, страх зріс на 1%, а відчуття приниження зросло ще на 3%, то, як бачимо, по молоді Liberty report дає інші результати: три чверті опитаного молодого населення не втрачає оптимізму.

Для порівняння: 39% українців у віці 60 років і старше живуть в страху перед завтрашнім днем. І на це, на думку соціологів, варто звернути пильну увагу.

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Раніше Главред писав про те, що 82% українців помітили поліпшення стану доріг і збільшення їхнього ремонту протягом останнього року в рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". У попередньому році таких респондентів було 76%, а в 2018-2019 - близько 60%.

На думку 36% опитаних, головна заслуга в поліпшенні стану доріг лежить на президенті Зеленському. 33% вважають, що це заслуга місцевої влади, 8% - Міністерства інфраструктури/Укравтодору, 1% - прем'єр-міністра, 2% - Верховної Ради. При цьому за останній рік зросла кількість тих, хто вважає, що поліпшення доріг - заслуга президента, і зменшилася тих, хто вважає, що це заслуга місцевої влади.