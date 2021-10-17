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В РНБО "випадково" назвали 108 осіб "злодіями в законі": Данілов назвав винних

17 октября 2021, 19:56
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За його словами, серед більш ніж 650 осіб, які були внесені до списку санкцій, виявилося в переліку випадково.

Олексій Данилов
Олексій Данилов про "злодіїв у Законі" / УНІАН

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що в санкційний список "злодіїв в законі" внесли 108 осіб не помилково, а з помилками в даних.

Як розповів Данілов, помилки були допущені в прізвищах фігурантів списку санкцій, передає Громадське.

"Помилки в прізвищах були, вони вже всі виправлені", - заявив Секретар РНБО і підкреслив, що правоохоронців, які допустили помилки в транслітерації, були покарані.

За його словами, серед більш ніж 650 осіб, які були внесені до списку санкцій, виявилося в переліку випадково і санкції щодо них вже зняли. Однак Данілов не уточнив, кого саме внесли до списку санкцій помилково.

Зазначимо, напередодні РНБО "випадково" назвала 108 осіб "злодіями в законі". Данілов запевнив, що помилки щодо 108 осіб вже виправлені.

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За його словами, 8 чиновників, причетних до формування санкційних списків, були покарані.

Частину з них звільнили з лав МВС, ще двох понизили на посадах у міністерстві. У той же час імен цих людей він не назвав.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що при підготовці "чорного списку з злодіями" порушення були допущені співробітниками МВС, коли його очолював Арсен Аваков.

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"Зараз в повному обсязі встановлюються конкретні обставини як допускалися порушення і чи були вони умисними", - заявив Подоляк.

Як і раніше заявляв Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, на найближчому засіданні розглядатиметься питання про контрабанду в країні. Також, за його словами, на порядку денному передбачено питання Надрокористування.

Як раніше повідомляв Главред, Рада нацбезпеки иостаннє запроваджувала санкції 20 серпня - зокрема, проти блогера Анатолія Шарія та його дружини Ольги Шарій, народного депутата Андрія Деркача, головного редактора країни Ігоря Гужви та проти самого видання.

Також РНБО ухвалила рішення запровадити обмежувальні заходи проти Медведчука і його дружини-телеведучої Оксани Марченко - за фінансування тероризму.

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РНБО Олексій Данілов злодій в законі
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