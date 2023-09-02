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РФ не доб’ється апокаліпсису ударами по енергооб’єктах з однієї причини – Закревський

Альона Вороніна
2 вересня 2023, 03:30
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Путін зазнає невдачі, намагаючись вплинути на українців блекаутами. Нам буде легше пережити можливі труднощі через те, що морози змістяться на лютий-березень.
Лампочка, ракета, Андрей Закревский
РФ не доб’ється апокаліпсису ударами по енергооб’єктах з однієї причини, каже Закревський/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Минобороны РФ, nupp.edu.ua

Країна-агресорка Росія цієї зими може бити по енергетичній інфраструктурі України більш системно, намагаючись спричинити блекаут. Але одна причина не дозволить російським окупантам влаштувати апокаліпсис – погода.

Українцям може пощастити з погодою, адже сильні морози можуть зсунутися на лютий-березень, коли вони вже не такі страшні. Таку думку висловив голова правління асоціації "Нафта та газ України" Андрій Закревський в інтерв’ю Главреду.

"Справа в тому, що нам щастить з погодою. Я не вірю у морози на початку та всередині зими – все зсунулося на лютий-березень. А це психологічно легше. Апокаліпсису не буде з однієї причини. Бо коли навіть у березні усе повністю замерзне, то ти знаєш, що скоро квітень", – зазначив Закревський.

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Він наголосив, що саме тому російський диктатор Володимир Путін та окупанти загалом зазнають невдачі у своїх планах вплинути на українців блекаутами. У них нічого не вийде.

"Уявіть, що ви йдете не до проблем, а в похід. Все закінчиться, просто ваше завдання – зробити своє перебування на природі більш комфортним", – дав пораду українцям голова правління асоціації "Нафта та газ України".

Також він дав пораду, що варто придбати і мати вдома на випадок ударів російських окупантів по енергооб’єктах та зникнення електрики.

"З минулорічних порад є всього дві – купити світлодіодні гірлянди та по блоку батарейок ААА, АА, щоб їх заряджати. Навіть на дешевих батарейках вони горять по 4-5 днів. У перші декілька годин з ними навіть читати можна, а потім вони працюють як аварійне освітлення. А якщо купити таку гірлянду з підключенням до павербанку, то і на довше вистачить", – сказав Закревський.

Хто такий Андрій Закревський

Андрій Закревський - експерт з питань енергетики.

Інженер з видобутку нафти і газу, аспірант МНТУ ім. Бугая. Директор і консультант з розвитку українських видобувних і нафтосервісних компаній ( "КУБ-ГАЗ", "Регіон", "НТП Бурова Техніка"). Керівник проекту "Перший Буровий Портал".

Сфера наукових досліджень: геофізичні дослідження при бурінні та експлуатації горизонтальних свердловин, екологічні та економічні аспекти впровадження технології ГРП на виснажених родовищах України. Вивчення впливу нафтогазової галузі на біорізноманіття України. Промислова екологія. Послідовний прихильник впровадження методів ГРП і колтюбінгових технологій в українській нафтогазовій галузі.

Керівник консалтингової агенції "ЕнергоДжерела" та голова правління асоціації "Нафта і газ України".

Небезпека блекаутів взимку

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів, чого чекати взимку – чи можливий тривалий блекаут та нові планові відключення. Україна проходитиме майбутній опалювальний сезон з дефіцитом електроенергії, тому відключення світла можуть повернутися, вважає експерт.

Омельченко пояснив, чи варто побоюватися відключень світла через обстріли. Він каже, що на територіях прифронтових або звільнених ситуація з електропостачанням може ускладнитися.

Нагадаємо, раніше Главред розповідав, які продукти та речі варто купити вже зараз на випадок блекауту. Минула зима, під час якої Росія ракетами обстрілювала енергетичну систему України, видалася дуже складною. Незалежно від того, що буде в цьому році, варто підготуватися, якщо ситуація повториться.

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