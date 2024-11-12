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"Ракети можуть долетіти до Лондона": РФ психологічно тисне на Європу - Світан

Маріна Фурман
12 листопада 2024, 10:11
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Світан застерігає, що у росіян є достатня кількість ракет, щоб завдати ракетного удару по території України.
МИГ, Свитан
Як Путін тисне на Європу / Колаж: Главред, фото: МО РФ, скриншот із відео

Російські окупанти в понеділок, 11 листопада, підіймали свої бомбардувальники Ту-95 та МіГ-31, також були здійснені імітаційні пуски. Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі, Роман Світан в ефірі 24 Каналу припускає, що такі дії ворога — ніщо інше, як механізми психологічного тиску.

Світан підкреслює, що йдеться не лише про Україну. Кремль, підіймаючи в повітря свої винищувачі, намагається у такий спосіб тиснути на Європу.

Як відомо літак Ту-95 є носієм ракет Х-101. Їхня дальність понад 5 тисяч кілометрів. Світан сказав, що подібна зброя може долетіти навіть до Лондона.

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"Таким чином відбувається тиск на всю Європу, адже зараз тривають консультації між партнерами України щодо врегулювання російсько-української війни.", – розповів військовий експерт.

Роман Світан застерігає, що у росіян є достатня кількість ракет, щоб завдавати ударів по території України. За його словами, ворог був готовий вже з вересня 2024 року.

'Ракети можуть долетіти до Лондона': РФ психологічно тисне на Європу - Світан
Бомбардувальники РФ/ Інфографіка: Главред

Ракетний удар по Україні - останні новини

Як писав Главред, 11 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу в Дніпропетровській області, прицільно влучивши в п'ятиповерховий житловий будинок.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на терористичний ракетний удар Росії по п'ятиповерховому будинку в Кривому Розі. За його словами, внаслідок ракетного удару зруйновано квартири з першого по п’ятий поверх одного з під’їздів.

Згодом зʼясувалось, що в Кривому Розі внаслідок ракетного удару країни-агресора Росії загинула майже ціла родина - мама та троє її малолітніх дітей. Батько залишився живий, оскільки вийшов в іншу кімнату. Тіла всіх загиблих рятувальники дістали з-під завалів будинку.

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Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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