'Ганебний провал': РФ знищила власну унікальну зброю - розвідка Британії

Росія знищила власний унікальний БпЛА "Охотник" після втрати контролю над ним через страх, що він може опинитись в руках України.

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Війська Росії знищили власну унікальну зброю - розвідка Британії / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Збиття російськими військами власного безпілотника С-70 "Охотник" є ще одним дорогим і ганебним провалом для російського виробництва зброї. Про це у соцмережі Х повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

5 жовтня Росія знищила власний безпілотний літальний апарат С-70, коли той пролітав на захід над зоною бойових дій в Україні. За даними британської розвідки, Росія втратила контроль над БПЛА і вирішила його ліквідувати, щоб запобігти потраплянню до противника.

У звіті розвідки йдеться, що С-70 "Охотник", розроблений компанією "Сухой", знаходився в розробці понад десять років і проходив випробування на авіабазі в Ахтубінську.

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"Цілком ймовірно, що Росія чекала до останнього моменту, перш ніж вирішила залучити БПЛА (для збиття – ред.), вичерпавши всі спроби повернути його ("Охотник" – ред.) під свій контроль. Це демонструє ще один дорогий і ганебний провал російських збройових розробок і майже напевно затримає програму С-70", – йдеться в огляді.

Міністерство оборони Великої Британії Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія. Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

Збиття БпЛА "Охотник" - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, з'явилися нові деталі щодо знищення російського безпілотника С-70 "Охотник" поблизу Костянтинівки в Донецькій області. За інформацією BBC, окупанти, ймовірно, втратили контроль над дроном через можливе глушіння українськими системами радіоелектронної боротьби.

Літак Су-57 РФ навмисно збив безпілотник С-70, що вийшов з-під контролю, після чого російські сили завдали удару "Іскандером" по місцю падіння, щоб знищити залишки БПЛА, які могли б потрапити до рук західних союзників.

Як повідомляє Forbes, поблизу Часового Яру 5 жовтня було збито цей новітній реактивний безпілотник, що є значною втратою для ВКС РФ, оскільки таких дронів існує лише кілька одиниць.

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