Вулицями "плавають" машини, переходи під водою: потужна злива паралізував Київ

Київ затопило, машини "плавали" вулицями / УНІАН

У столиці в середу, 6 липня, потужна злива підтопила дуже багато вулиць - машини бувально "плавали" по дорогах. Комунальники не встигають вчасно справлятися з величезною кількістю води на вулицях. В Мережі жителі Києва показали наслідки негоди.

За інформацією Київавтодору, на вулицях міста гідрослужби напередодні зливи виконали додаткове очищення місць, де очікувалися підтоплення.

Водіїв закликали не заважати роботі комунальників, а також не паркувати автомобілі біля зливової каналізації.

Відомо, що підтопило Оболонь - так, на вулиці Пріорській рівень "ватерлінії" піднявся на стільки, що машинам доводилося розсікати хвилі на проїжджій частині.

Київ затопило / t.me/kievreal1

Разом з дощем подекуди випав і град. Через інтенсивні опади підземні переходи залило водою.

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