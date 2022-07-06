Вулицями "плавають" машини, переходи під водою: потужна злива паралізував Київ

Сильна злива підтопила столицю. Водіїв закликали не паркувати авто біля зливових стоків.
У столиці в середу, 6 липня, потужна злива підтопила дуже багато вулиць - машини бувально "плавали" по дорогах. Комунальники не встигають вчасно справлятися з величезною кількістю води на вулицях. В Мережі жителі Києва показали наслідки негоди.
За інформацією Київавтодору, на вулицях міста гідрослужби напередодні зливи виконали додаткове очищення місць, де очікувалися підтоплення.
Водіїв закликали не заважати роботі комунальників, а також не паркувати автомобілі біля зливової каналізації.
Відомо, що підтопило Оболонь - так, на вулиці Пріорській рівень "ватерлінії" піднявся на стільки, що машинам доводилося розсікати хвилі на проїжджій частині.
Разом з дощем подекуди випав і град. Через інтенсивні опади підземні переходи залило водою.
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