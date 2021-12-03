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Памперси та синтезатор для Зеленського: Гончаренко і Лерос позмагалися у дотепності в Раді

3 грудня 2021, 16:16

Нардепам довелося голосувати за дивні пропозиції їхніх колег.

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Гео Лерос і Олексій Гончаренко "потролили" Зеленського / скріншот "Гончаренко рулить"

На сьогоднішньому засіданні Верховної Ради віце-спікеру парламенту Олені Кондратюк довелося зачитувати депутатські запити від Гео Лероса та Олексія Гончаренка, які вирішили "підколоти" президента України.

Так, колишній член партії "Слуга народу" виступив з ініціативою "видати Зеленському памперси на випадок нової акції протесту". Голосування провалилося - пропозицію підтримало 10 депутатів.

Також Лерос запропонував "переселити Володимира Зеленського в Екс-резиденцію Януковича "Межигір'я", до більш гідних умов проживання могутнього лідера, в тому числі, до золотого унітазу".

читайте також"Знову вигріб?", "Не напружуйся, ваза трісне": Гончаренко і Лещенко пособачилися в МережіНе менш дивною пропозицією відзначився і нардеп від" ЄС "Олексій Гончаренко, який озвучив ідею "про надання згоди прийняти в дар синтезатор для підтримки сценічних навичок і підготовки другого випуску широко відомого глядачам шоу" брати Цицько - Гра без штанів", через падіння рівня довіри громадян України". Цю ініціативу підтримали вісім осіб.

Раніше ми повідомляли, що 4 листопада народний депутат Гео Лерос з трибуни парламенту звернувся до президента Володимира Зеленського і назвав його "головним зрадником в Україні". Також Лерос показав на адресу Зеленського нецензурний жест.

Автор: Сергій Кущ
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Верховна Рада Олексій Гончаренко Гео Лерос
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