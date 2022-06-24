Окупанти "денацифікували" важливий об'єкт на Миколаївщині: знищили вуличний туалет

Окупанти обстріляли територію Миколаївської області зі ствольної артилерії та ракетного комплексу "Точка-У".
У Миколаївській області окупанти намагалися підірвати телевежу, але майстерно "денацифікували" вуличний туалет. Про це заявив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.
Окупанти атакували Миколаїв і передмістя з важкої ствольної артилерії. Крім того, українська сторона припускає, що під час обстрілу ворог також задіяв ракетний комплекс "Точка-У". Обстріл був здійснений з території Херсонщини.
"Намагаючись поцілити в одну з телевеж, рашисти епічно вчергове влучили у вуличну вбиральню. Зусиллями кремлівських пропагандистів телевізійне мовлення в голові окупантів тісно поєднане зі змістом вбиральні", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу була пошкоджена територія та кілька автівок цивільного автопідприємства.
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Нагадаємо, у травні окупанти обстріляли Одеську область з авіації. Російська армія завдала Україні "значних" втрат - знищили туалет на пляжі.
"Втілюючи один із знакових меседжів свого скаженого диктатора, рашисти, вочевидь, намагалися "замочити в сортирі "осередок нацизму. Зруйновано пляжну вбиральню", – йшлося у повідомленні.
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