УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Окупанти "денацифікували" важливий об'єкт на Миколаївщині: знищили вуличний туалет

24 червня 2022, 17:34

Окупанти обстріляли територію Миколаївської області зі ствольної артилерії та ракетного комплексу "Точка-У".

туалет, ракета
Окупанти "денацифікували" вуличний туалет / УНИАН, depositphotos

У Миколаївській області окупанти намагалися підірвати телевежу, але майстерно "денацифікували" вуличний туалет. Про це заявив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

Окупанти атакували Миколаїв і передмістя з важкої ствольної артилерії. Крім того, українська сторона припускає, що під час обстрілу ворог також задіяв ракетний комплекс "Точка-У". Обстріл був здійснений з території Херсонщини.

"Намагаючись поцілити в одну з телевеж, рашисти епічно вчергове влучили у вуличну вбиральню. Зусиллями кремлівських пропагандистів телевізійне мовлення в голові окупантів тісно поєднане зі змістом вбиральні", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу була пошкоджена територія та кілька автівок цивільного автопідприємства.

Дивіться онлайн новини Миколаєва

читайте такожУкраїну можуть обстріляти ракетами перед можливим вторгненням Білорусі - Жданов

Нагадаємо, у травні окупанти обстріляли Одеську область з авіації. Російська армія завдала Україні "значних" втрат - знищили туалет на пляжі.

"Втілюючи один із знакових меседжів свого скаженого диктатора, рашисти, вочевидь, намагалися "замочити в сортирі "осередок нацизму. Зруйновано пляжну вбиральню", – йшлося у повідомленні.

Інші новини:

війна в Україні новини Миколаєва російське вторгнення
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:25

У Лисичанськ не зможуть привезти гуманітарну допомогу: окупанти зруйнували міст - Гайдай

18:08

"Проня Прокопівна лягли і просять": напівроздягнена Волочкова в мереживах вразила вульгарністю

17:58

"Слава Україні!": Лобода пожертвувала 3 млн на відновлення Ірпеня

17:55

Загроза оточення ЗСУ: у Міноборони розповіли про наступ РФ під ЛисичанськомВідео

17:51

"У живих не залишайте свідків": у Мережу потрапила бузувірська інструкція для окупантів

Реклама
17:35

Помер зірка серіалу Ліквідація та автор хітів Вєрки Сердючки - актор і поет Аркадій Гарцман

17:34

Окупанти "денацифікували" важливий об'єкт на Миколаївщині: знищили вуличний туалетВідео

17:24

"Українці, ви нормальні?": Ектор Хіменес-Браво шокований поведінкою людей під час війни

17:24

Британська розвідка оновила карту боїв в Україні: що змінилося

17:06

Чи можна консервувати з йодованою сіллю: як це вплине на смак овочів

17:06

"Поки буде необхідно": G7 обіцяє Україні військову підтримку до кінця війниВідео

17:02

"Це ключ до перемоги на сході": генерал СБУ назвав головну мету для ЗСУ

17:00

Мішель Андраде більше не працює з ПотапомВідео

16:56

Українцям роздадуть до 250 тисяч гривень на бізнес: кому, куди і коли звертатися

16:43

РФ підриватиме будинки в Білорусі, щоб втягнути Лукашенка у війну - розвідкаВідео

16:22

"Навіть у найтемніші часи серця українців відкриті": зірка "Гаррі Поттера" підтримав УкраїнуВідео

16:18

Вихід ЗСУ з Сєвєродонецька: у Міноборони розповіли про "оборонну операцію"Відео

16:10

Заворотнюк показала тату в пікантному місці

16:04

Окупанти викрадають дітей українських військових та вимагають прибути на окуповані територіїВідео

16:03

Велика риба до грошей - до чого сниться рибалка

Реклама
15:59

"Всі перли, що могли": окупанти РФ хваляться дружинам мародерством в УкраїніВідео

15:52

Лорак вперше після війни з'явилася на російському ТБ

15:37

У Пентагоні вважають, що важка зброя навряд чи переламає війну на користь України - CNN

15:33

Прикмети на 25 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:32

Ціни на бензин впадуть: українцям розповіли, коли закінчиться дефіцит на АЗСВідео

15:20

Звалився крипторинок? Були й ті, хто про це знав! реклама

15:17

Неймовірно смачні і дуже швидкі малосольні огірки за 15 хвилин: супер простий рецептВідео

15:14

Статус кандидата в ЄС для України - справа Європи: у Путіна зробили заяву щодо рішення ЄврорадиВідео

15:03

"ЄС і НАТО створюють коаліцію проти Росії": Лаврову привидівся початок 3-ї світовоїВідео

14:57

10 тисяч доларів: у Мелітополі партизани пропонують гроші за голову місцевого гауляйтераВідео

14:33

Нардеп Деркач був завербований розвідкою РФ: допомагав у захопленні України - СБУВідео

14:19

Група Little Big виступила проти війни, познущавшись над урядом і пропагандою в РФВідео

14:19

Позитив пояснив, навіщо опублікував фото поцілунку з ДорофєєвоюВідео

14:14

Піде за сценарієм Чечні: Путін хоче зробити "новий Грозний" в містах України – ДжонсонВідео

14:04

Найсмачніше царське варення з черешні за 20 хвилин: простий рецептВідео

14:00

Нехай припинять знущання і прибираються з Донбасу: Подоляк розніс Лаврова за випад на адресу КиєваВідео

13:54

"Прощається з життям щодня": прикутий до ліжка Моїсеєв молить про смерть

13:53

У Сєвєродонецьку 17-річний підліток возив їжу по підвалах під обстріламиВідео

13:50

Автор книги "Іхтамнєт" став "двохсотим": ЗСУ ліквідували командира зенітно-ракетного взводу РФВідео

13:47

Десь літня спека, а десь зливи: прогноз погоди в Україні на вихідні

Реклама
13:47

З днем народження мужчині - листівки, красиві привітання і прикольні картинки татові, чоловікові, другу

13:28

Проявили кмітливість: ЗСУ показали ефектний спосіб розмінуванняВідео

13:10

Експерт пояснив, коли гречка подешевшає з 90 грн до 45 за кілограмВідео

13:07

Почалося пекло для окупантів: з’явилося перше відео використання HIMАRS в УкраїніВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 25 червня 2022: Близнюкам - заздрість, Левам - втрати, Терезам - важливі новиниВідео

12:59

У Кабміні назвали терміни вступу України до ЄвросоюзуВідео

12:34

У Німеччині влада готує "Північний потік-2" до націоналізації - SpiegelВідео

12:00

Ми позбулися клейма третьої країни – Зеленський про статус кандидата в члени ЄСВідео

11:57

"Не заспіваю - вони не люблять Росію": Шатунов ненавидів Україну і українців - організатор концертів

11:56

Загроза нападу Лукашенка на Україну: експерти ISW оцінили ймовірність сценаріюВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти