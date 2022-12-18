"Обійняв, як батько": Залужний здійснив мрію сина безвісти зниклого на війні військового

Хлопчик написав про свої бажання у листі до Святого Миколая, і одну з його мрій здійснив головнокомандувач ЗСУ.

Залужний здійснив мрію хлопчика, батько якого безвісти зник на війні/ Facebook Елена Варфоломеева

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний здійснив мрію хлопчика, тато якого безвісти зник на війні. Підліток написав листа Святому Миколаю, і одне з його бажань втілилося у життя.

Про це розповіла мама хлопчика Івана Олена Варфоломєєва у Facebook. Вона зазначає, що її сину у департаменті соціальної політики запропонували взяти участь в акції "Стань Святим Миколаєм". Для цього дитині потрібно було написати лист зі своїми побажаннями.

"Моя дитина нічого не попросила, окрім того, аби тато знайшовся… А ще написав, що мріє про зустріч з Валерієм Залужним. Я той лист передала як є… Не збивала сина", – розповідає мама хлопчика.

А через деякий час Олені зателефонували і повідомили, що Валерій Залужний запрошує її сина на зустріч, щоб передати дитині подарунок від Святого Миколая.

"Кажу: Ви що, серйозно?? Та він же так, просто написав… У мене навіть думки не було, що той лист всерйоз сприймуть… Плачу я. Плачуть по той бік телефона", – згадує жінка.

Далі Олена з сином вирушили на зустріч з головнокомандувачем ЗСУ. Ця подія подарувала Іванові віру у те, що можливо все, наголошує мама хлопчика. І додала, що здійснення головної мрії її сина ще попереду.

"Учора мого сина обійняв Валерій Залужний. Обійняв так, як, мабуть, обійняв би батько. І колись Іван обов‘язково покаже це фото своєму татові. Так, головна його мрія ще попереду, але сьогодні відбулося те, що дало синові найцінніше, – віру. Віру в те, що можливо все! І таки треба мріяти. І треба вірити!" – написала Варфоломєєва.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, на кого він рівняється і кого вважає прикладом для себе. В інтерв'ю The Economist Залужний заявив, що це колишній командувач Сухопутними військами України Геннадій Воробйов.

Раніше Залужний заявляв, що з таким ворогом, як Російська Федерація, цілком можливо воювати до самого кінця. Головнокомандувач ЗСУ поділився з генералом Марком Міллі своїм головним висновком активної війни з Росією.

Читайте також: