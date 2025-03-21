'Треба бути обережними': президент Чехії ледь не потрапив під атаку РФ в Одесі

Лідер Чехії повідомив, що він виїхав з міста буквально за 20 хвилин до початку сильних вибухів.

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Павел відреагував на російський удар по Одесі / Колаж: Главред, фото: ДСНС, УНІАН

Ключові тези:

Росія не налаштована на мир

Потрібно суттєво збільшити тиск на Москву

Це була найбільша дронова атака на Одесу

Президент Чехії Петр Павел відреагував на масовану атаку російських дронів, зокрема на Одесу, де він напередодні перебував з візитом. Його заяву публікує Radio Prague International.

Чеський президент зауважив, що масштабні атаки під час початку переговорів про мир і припинення вогню свідчать про те, що Росія не налаштована на закінчення війни.

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За його словами, ймовірно, потрібно суттєво збільшити тиск на Росію, щоб вона змінила свій підхід до мирних переговорів.

"Судячи з того, що ми можемо бачити і чути, поки що не схоже, що російська сторона має намір укладати якесь перемир'я. Мабуть, буде потрібно застосувати той тиск, про який говорив американський президент, і який має бути досить відчутним для Росії, щоб вона відреагувала", – наголосив Павел.

Він додав, що за його попередніми даними, це була найбільша атака на Одесу, і використовувалася "дещо інша тактика повітряного удару".

Крім того, під час пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським лідер Чехії повідомив, що він виїхав з Одеси буквально за 20 хвилин до початку сильних вибухів.

"Це було не через інцидент - ми були там запланований період часу, і це просто так співпало", - зауважив він.

За словами президента Чехії, він виніс з цієї атаки свій висновок, а саме те, що треба бути справді дуже цинічним, заявляючи про готовність до мирних перемовин або будь-яких перемовин про припинення вогню, а в той час запускати масовану атаку по цивільній інфраструктурі.

Президент Чехії зазначив, що вести перемовини з такою стороною дуже складно.

"Дуже важко працювати з такою стороною перемовин, і я думаю, що нам треба звернути увагу на ці події, щоби продемонструвати, як Росія переходить до мирних перемовин. І за це має бути відповідальність. Нам треба бути дуже обережними щодо будь-якої майбутньої умови", – підсумував Павел.

Shahed / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, ввечері 20 березня російська окупаційна армія завдала масованого дронового удару по передмістю Одеси. У результаті спалахнули сильні пожежі на об'єктах цивільної інфраструктури. Через російські удари відомо про постраждалих, яким надається медична допомога.

Пізніше пресслужба Повітряних сил ЗСУ повідомила, що минулої ночі українські захисники збили 114 ворожих БпЛА з 214. Окрім цього, 81 російський безпілотник не зміг досягти своєї мети.

Раніше РФ влаштувала наймасованішу атаку на місто Кропивницький, внаслідок якої 8 осіб дістали поранення, серед них - дитина.

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Хто такий Петр Павел Петр Павел (чеськ. Petr Pavel; нар. 1 листопада 1961, Плана, Чехословаччина) - чеський політик та відставний генерал, Президент Чехії з 9 березня 2023. Голова Військового комітету НАТО з 2015 до 2018 року, до цього - командувач Генерального штабу армії Чеської Республіки з 2012 до 2015 року. Переміг на президентських виборах у січні 2023 року, здобувши 58,32 % голосів у другому турі.

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