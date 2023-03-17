На Київщині 7-річний хлопчик ходив з серветкою у тілі, яку там забула лікарка під час операції

На Київщині лікарка під час операції забула в тілі 7-річного хлопчика шматок серветки. Дитина якийсь час залишалася з серветкою у тілі, що завдавало їй страждань.
Оскільки біль не проходив, батьки хлопчика повторно звернулися до медиків. Вони відвезли дитину до київського "Охматдиту". Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"Після виписки з медустанови дитина скаржилася на погане самопочуття. Батьки доставили хлопчика до НДСЛ "Охматдит". Там йому проведено повторне оперативне втручання, під час якого медичний персонал дістав з тіла дитини шматок серветки, залишеної після попередньої операції", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що лікарці, яка провела першу операцію і забула серветку в тілі дитини, повідомили про підозру за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником (ч. 2 ст. 140 КК України).
Раніше повідомлялося, що медки провели складну операцію для порятунку українського воїна. Військові медики витягли бойову частину гранати з тіла військового Збройних сил України. Вона обпекла велику ділянку його шкіри і застрягла в тазостегновій частині тіла.
Нагадаємо, нещодавно серйозні поранення на сході України отримав виконавець головної ролі у фільмі Олега Сенцова "Носоріг" Сергій Філімонов. Чоловік пішов на фронт з перших днів війни. Наприкінці червня він на кілька днів повернувся до Києва, після чого знову поїхав на фронт. Окупанти накрили "Градом" позиції українських військових, у Філімонова потрапили щонайменше 8 осколків.
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