На Київщині 7-річний хлопчик ходив з серветкою у тілі, яку там забула лікарка під час операції

Дитина страждала від болю, тому батьки знову звернулися до медиків. Коли з’ясувалася причина поганого стану хлопчика, його довелося повторно оперувати.

На Київщині лікарка під час операції забула у тілі 7-річного хлопчика шматок серветки/ ua.depositphotos.com

На Київщині лікарка під час операції забула в тілі 7-річного хлопчика шматок серветки. Дитина якийсь час залишалася з серветкою у тілі, що завдавало їй страждань.

Оскільки біль не проходив, батьки хлопчика повторно звернулися до медиків. Вони відвезли дитину до київського "Охматдиту". Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Після виписки з медустанови дитина скаржилася на погане самопочуття. Батьки доставили хлопчика до НДСЛ "Охматдит". Там йому проведено повторне оперативне втручання, під час якого медичний персонал дістав з тіла дитини шматок серветки, залишеної після попередньої операції", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що лікарці, яка провела першу операцію і забула серветку в тілі дитини, повідомили про підозру за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником (ч. 2 ст. 140 КК України).

Раніше повідомлялося, що медки провели складну операцію для порятунку українського воїна. Військові медики витягли бойову частину гранати з тіла військового Збройних сил України. Вона обпекла велику ділянку його шкіри і застрягла в тазостегновій частині тіла.

Нагадаємо, нещодавно серйозні поранення на сході України отримав виконавець головної ролі у фільмі Олега Сенцова "Носоріг" Сергій Філімонов. Чоловік пішов на фронт з перших днів війни. Наприкінці червня він на кілька днів повернувся до Києва, після чого знову поїхав на фронт. Окупанти накрили "Градом" позиції українських військових, у Філімонова потрапили щонайменше 8 осколків.

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