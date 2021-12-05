"Ми з Україною": в ЄС жорстко попередили Росію через загрозу вторгнення

В ЄС висловилися через ймовірне вторгнення РФ в Україну / Reuters

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель прокоментував ситуацію навколо нарощування російської військової присутності на кордонах України.

Як заявив він в інтерв'ю La Repubblica, Європейський Союз на тлі загрози вторгнення Російської Федерації продовжить підтримувати Україну і використовувати всі можливі дипломатичні важелі, щоб змусити Кремль відмовитися від будь-яких агресивних планів.

У зв'язку з цим високий європейський чиновник звернув увагу на те, що на тлі останніх заяв про загрозу російського вторгнення ЄС координує дії країн-учасниць і буде приймати сторону України.

"Ми з Україною. Нехай всі задумаються про наслідки", - зазначив він.

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки впевнений в тому, що Європа і США повинні працювати, щоб уникнути вторгнення Росії в Україну.

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"Ми використовуємо наші дипломатичні навички, щоб змусити Росію зрозуміти, що це буде серйозним порушенням міжнародного права. Я також розмовляв зі своїм колегою Лавровим у Стокгольмі. Він заперечує будь-яку військову діяльність", - сказав Боррель.

Він додав, що НАТО не зможе захистити Україну, але Європа має намір продовжити її підтримку.

"Мої слова не повинні бути неправильно витлумачені. ЄС буде твердо стояти за Україною", - резюмував європейський дипломат.

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Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив про готовність переговорів з президентами України та Росії.

Зокрема в ефірі телеканалу CNN, відповідаючи на питання, чи збирається поговорити з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським, американський лідер вказав, що існує ймовірність подібних контактів.

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