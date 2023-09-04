Кулеба анонсував переговори Зеленського і Ердогана

Глава МЗС України Дмитро Кулеба анонсував переговори турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана з українським лідером Володимиром Зеленським.
У коментарі Reuters він зазначив, що йдеться про переговори "за результатами" зустрічі Ердогана і Путіна в Сочі 4 вересня.
"Я переконаний, що за результатами бесіди Ердогана з Путіним відбудеться контакт між президентом Ердоганом та президентом Зеленським", - сказав Кулеба.відео дня
Міністр наголосив, що у відносинах Зеленського та Ердогана "існує довіра".
Водночас, як пише The Guardian, Ердоган закликав Україну "пом'якшити" свою позицію заради відновлення "зернового" коридору в Чорноморському регіоні.
"Україні необхідно особливо пом'якшити свої підходи, щоб була можливість робити спільні кроки з Росією", - сказав він у Сочі.
Зустріч Путіна та Ердогана
Путін зустрівся з Ердоганом сьогодні, 4 вересня, у Сочі. З-поміж іншого, турецький глава обговорив з російським диктатором відновлення "зернової угоди".
Путін же наполягав на умовах Росії, зокрема послабленні санкцій з боку Заходу, та відкинув пропозиції Туреччини.
Крім того, Ердоган також запропонував посередництво Стамбула у мирному врегулюванні російсько-української війни.
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