Кулеба анонсував переговори Зеленського і Ердогана

Напередодні турецький глава зустрічався з Путіним у Сочі.

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Сторони, імовірно, обговорюватимуть відновлення "зернового" коридору / Колаж Главреда. Фото: скріншот, УНІАН, Офіс президента

Глава МЗС України Дмитро Кулеба анонсував переговори турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана з українським лідером Володимиром Зеленським.

У коментарі Reuters він зазначив, що йдеться про переговори "за результатами" зустрічі Ердогана і Путіна в Сочі 4 вересня.

"Я переконаний, що за результатами бесіди Ердогана з Путіним відбудеться контакт між президентом Ердоганом та президентом Зеленським", - сказав Кулеба. відео дня

Міністр наголосив, що у відносинах Зеленського та Ердогана "існує довіра".

Водночас, як пише The Guardian, Ердоган закликав Україну "пом'якшити" свою позицію заради відновлення "зернового" коридору в Чорноморському регіоні.

"Україні необхідно особливо пом'якшити свої підходи, щоб була можливість робити спільні кроки з Росією", - сказав він у Сочі.

Зустріч Путіна та Ердогана

Путін зустрівся з Ердоганом сьогодні, 4 вересня, у Сочі. З-поміж іншого, турецький глава обговорив з російським диктатором відновлення "зернової угоди".

Путін же наполягав на умовах Росії, зокрема послабленні санкцій з боку Заходу, та відкинув пропозиції Туреччини.

Крім того, Ердоган також запропонував посередництво Стамбула у мирному врегулюванні російсько-української війни.

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