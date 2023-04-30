Відомий український журналіст отримав смертельне поранення на фронті

Від самого початку повномасштабного російського вторгнення Мукан вступив до добровольчого загону та воював проти російських окупантів.

https://glavred.net/ukraine/izvestnyy-ukrainskiy-zhurnalist-poluchil-smertelnoe-ranenie-na-fronte-10466980.html Посилання скопійоване

На війні загинув журналіст-військовий Володимир Мукан / Facebook Володимира Мукана

У тяжких боях за Україну загинув відомий український журналіст та військовий Володимир Мукан. Життя захисника обірвалося 29 квітня під час виконання бойового завдання у найгарячішій точці фронту – Бахмуті. Відповідне повідомлення зʼявилось на сторінці захисника у Facebook.

"29 квітня 2023 року в Бахмуті під час виконання бойового завдання героїчно загинув Володимир Мукан, молодший лейтенант ЗСУ. Дату і час прощання з Володимиром буде повідомлено пізніше", - йдеться в повідомленні.

До війни 35-річний Мукан працював журналістом і редактором в "Газеті по-українськи", журналі "Країна" та інтернет-порталі Gazeta.ua. Кілька років був співорганізатором найбільшого ретро фестивалю в Україні Old Car Land.

відео дня

Від самого початку повномасштабного російського вторгнення Мукан вступив до добровольчого загону та воював проти окупантів, захищаючи нашу країну, спочатку в районі Попасної, а потім на Харківщині.

21 квітня захисник отримав звання офіцера Збройних сил України. На своїх сторінках у соціальних мережах він висловив гордість з приводу отримання цього звання саме в такий складний для нашої держави час.

"Став офіцером Збройних сил України! Ніколи не думав, що буду військовим. Але випала честь служити в час війни і отримати погон молодшого лейтенанта саме в зоні бойових дій на найгарячішому напрямі", - писав тоді Мукан.

На звістку про загибель Володимира Мукана відреагував його колега-журналіст Ельдар Сарахман.

"Наш прекрасний друг, журналіст. Останній дзвінок за день до. Ти все відчував. Не знаю, що написати. Володя, Володя...", - написав він у Facebook.

Нагадаємо, що у тяжких боях за свободу та незалежність нашої країни загинув найбільш результативний зенітник Збройних сил України – Андрій Лінійчук з позивним "Кельт". За час повномасштабної війни захисник збив найбільшу кількість засобів повітряного нападу противника.

Також повідомлялося, що у Донецькій області загинув захисник України Гайк Хачатрян. Воїн був жителем села Мирків Волинської області. Він загинув поблизу селища Ямпіль – в його окоп влучила міна.

Дивіться відео ТСН - поблизу Кремінної загинув журналіст на псевдо "Бонд":

Більше новин про загиблих захисників: