"Йому нічим похвалитися перед своїм народом": Арестович розповів, як облажався "постарівший" Путін

Арестович розповів, як облажався "старий" Путін / скріншот

Президент РФ Володимир Путін нічим похвалитися перед своїм народом за підсумком майже чотирьох місяців війни, а самі військові дії країни-агресора не виглядають перспективними.

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону розповів, що російський президент сильно здав останнім часом.

"Путін, коли на Петербурзькому економічному форумі виступав, він же обіцяв розгромну промову. А реально ми бачимо старого хворого старого, якому нічого пред'явити ні зовнішнім партнерам, ні внутрішнім", - заявив Арестович.

Також він підкреслив, що російський президент не може навіть похвалитися успіхами у війні перед своїм народом.

читайте такожХаркову загрожує нова атака окупантів: Арестович закликав вивозити дітей з міста"Ну що, ти скажеш:" Я поклав убитими, пораненими десятки тисяч людей? Заради чого? Заради стертого в нуль Маріуполя і Попасної?"Це все поки. А як же руйнування американоцентричного світу, якщо вся російська армія не може зараз взяти гаражний кооператив на сході Сєвєродонецька. Такими темпами війна не просто не перспективна в принципі, вона не перспективна навіть на оперативному рівні, ніхто не може дозволити собі так воювати довго", – вважає радник глави ОП.

Раніше британська розвідка зазначала, що Україна вже значною мірою зламала плани Кремля, який намагався встановити контроль також у північно-західній частині Чорного моря. Зокрема, ЗСУ блокують можливість російських військових підтримувати окупантів, які перебувають на острові Зміїний.

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