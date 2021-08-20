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Екологи б'ють на сполох: в Одеській області поверхня моря всіяна дохлою рибою

20 серпня 2021, 18:04
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Спеціаліст каже, що причина в неправильному проектуванні і будівництві каналу.

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Мор риби в Тилігульському Лимані / facebook.com/balinskyy.vladislav

В Одеській області біля Тилігульського лиману помітили масовий мор риби.

Як розповів керівник громадської організації Зелений лист Владислав Балинський, на каналі, який з'єднує Тилігульський лиман з Чорним морем через забруднення масово дохне риба.

За словами Балинського, поверхня повністю всіяна дохлою атериною-промисловою рибою.

Також він зазначив, що мор спостерігається вже кілька днів, розвивається процес гниття. Тому відповідна ситуація вже становить небезпеку для курорту Коблево, що в Миколаївській області.

Зокрема, через таку кількість органіки можливий розвиток хвороботворних бактерій. Спеціаліст каже, що причина в неправильному проектуванні і будівництві вищеназваного каналу.

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Балинський стверджує, що на спорудження каналу з Одеського обласного бюджету витрачено вже понад 59 млн грн, також відкрито у зв'язку з розкраданням коштів при будівництві кілька кримінальних проваджень.

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"При цьому роботи проводяться протягом майже чотирьох років і більшу частину літнього часу шлюзи знаходяться в закритому стані, що в першу чергу і є причиною заморів. До того ж конструктивні недоліки призвели до постійного замивання каналу піском і неможливості у зв'язку з цим здійснювати управління шлюзами...",- повідомив Балинський.

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Крім того, він додає, що спочатку проектування велося з розрахунком того, що на каналі мали намір організувати промислове браконьєрство – перекривати в певний час вихід риби в море, щоб відловлювати її у величезній кількості.

Як раніше повідомляв Главред, в курортному Бердянську Запорізької області, який приваблює туристів теплим Азовським морем, відпочиваючі скаржаться на незручності при купанні на пляжах.Туристами не дають спокою Морські блохи.

А в Києві в Русанівській затоці Дніпра вода придбала дивний вигляд і колір. Відповідні кадри публікують очевидці в соцмережах.

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Одеська область риба
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