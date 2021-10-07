"Чим той АТОвець кращий за мене?": під Одесою депутат міськради обурився через роздачу землі військовим

Слова Колесника обурили навіть його колег / скріншот

Депутат Володимир Колесник, який представляє партію Європейська солідарність, обурився з приводу роздачі земельних ділянок ветеранам АТО. Політик поставив під сумнів, що боєць антитерористичної операції (зараз - ООС) зробив для країни більше, ніж він сам.

Інцидент стався на сесії міськради міста Подольськ в Одеській області. Як видно на опублікованих 7 каналом кадрах, Колесник обурився, чому земельні ділянки продовжують видавати українським військовослужбовцям, а йому — ні.

"Ну, чим той АТОшник кращий за мене? Він що, більше зробив для України чи для міста? Кажуть, 24 людям видали [землю]. Досить! Потім наступний список, знову", — заявив він.

За інформацією місцевих ЗМІ, мова йде про два гектари землі.

Інші присутні в залі засідань депутати обурилися через почуте.

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Зазначимо, законодавством України передбачена система пільг для учасників бойових дій та осіб, прирівняних до них. Зокрема, це стосується і надання земельних ділянок. Відповідно до статті 12 (пункт 14) Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту", учасникам бойових дій надаються, серед іншого, такі пільги: першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва.

Як повідомляв Главред, на зупинці громадського транспорту в селищі Торчин (Волинська область) кілька п'яних чоловіків ромської національності жорстоко побили ветерана АТО.