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Бинти та медичні джгути дідусів: що входить в "сучасну" аптечку солдата "другої армії світу"

6 червня 2022, 12:59

У аптечці російського солдата є стерильний бинт 1959 року виготовлення.

Аптечка російських солдатів / British Intelligence

"Надсучасна" аптечка російського солдата стала причиною сміху у багатьох українців. Про те, що в неї входить, розповіли у Telegram-каналі британської розвідки (МІ6) British Intelligence.

Як виявилось, рятувати своє життя солдатам "другої армії світу" російське керівництво радить тим, що було виготовлено ще за часів радянського союзу.

На опублікованих кадрах видно старий медичний джгут, перев'язувальний пакет 1957 року та стерильний бинт 1959 року.

"Індивідуальна аптечка солдата "другої армії світу", – іронічно зазначили в мережі.

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Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у Росії більше загиблих солдат, ніж поранених. Це він пояснив тим, що у них погане медичне забезпечення.

"На всіх етапах надання допомоги та евакуації це не виходить у росіян (рятувати життя поранених — Главред). Тому багато окупантів помирають ще до відправлення в госпіталі", — додав Арестович.

Радник глави ОП уточнив, що про погане медичне забезпечення говорять самі ж російські окупанти.

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну ЗСУ ліквідували вже 31 250 окупантів.

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