Хотіли зробити "прикольне" відео: з'явилися деталі загибелі 15-річного підлітка на Дніпропетровщині

Хлопчик помер на місці / УНІАН

На Дніпропетровщині загинув 15-річний підліток, який подихав газом з балона для заправки побутових приладів. Смерть настала миттєво.

Пристрій, швидше за все, з газом-ізобутаном, придбала в магазині його 14-річна дівчина. Разом з ще одним другом вони прийшли на городи на околиці міста. Коли Микола після першого ж вдиху впав без ознак життя, підлітки покликали на допомогу, пише "ТСН".

У поліції інцидент кваліфікували як нещасний випадок, а в магазині ці газові балони вже прибрали з продажу.

Продавщиця пояснила, що знала, що дітям продавати заборонено, але дівчина сказала, що вже доросла.

Читайте также"Неможливо дивитися без сліз": у Києві мати побачила сина-підлітка, який стрибнув з даху багатоповерхівки"Це перший раз. Ніколи не було, щоб вони приймали їх. Перепитавши. Вони сказали: "Ми для Тік-Ток, для приколу", як вона пояснила. На цьому все і закінчилося", - розповіла адміністратор магазину.

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Раніше ми розповідали, що під Кропивницьким хлопець жорстоко розправився з 16-річною дівчиною. В результаті пошукових заходів було виявлено тіло розшукуваної неповнолітньої в покинутому колодязі на території населеного пункту, де вона проживала.

Також повідомлялося, що в Харківській області сталася трагедія - в покинутому будинку в селищі Стара Салтівка знайшли мертвою 6-річну Мирославу Третяк.