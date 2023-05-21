Україну чекає тиждень пекла: синоптики розповіли, де буде "пекуче" сонце

У Києві 22 травня буде тепла і суха погода. Температура повітря до 24 градусів тепла.

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Погода в Україні / Колаж Главред, фото pixabay

Погода в Україні з понеділка, 22 травня, очікується тепла, проте в деяких регіонах можливі короткочасні грози.

Синоптики Наталія Діденко повідомляє, що в понеділок у більшості регіонів температура повітря буде +19 +24 градуси.

Дощі, місцями з грозами, пройдуть в східних областях, в південній частині, в центрі, крім Вінницької області, і в Сумській області. У той час як в західних областях і більшості північних переважатиме суха погода.

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У Києві 22 травня буде тепла і суха погода. Температура повітря до 24 градусів тепла.

"Дощі найближчим часом йтимуть на Лівобережжі. На північ і захід опади приєднаються 24-25 травня. Дощі будуть носити короткочасний і локальний характер, як це часто буває влітку. Не лякайтеся, частішають грози. Каштани ще цвітуть, весна триває, незважаючи на офіційне оголошення", - підкреслила Наталія Діденко.

Карта погоди / meteoprog

Потепління на Землі

Вчені Всесвітньої метеорологічної Організації прогнозують, що якраз - таки на середину літа вже буде відновлюватися протилежний процес – Ель-Ніньо, під час якого підвищується температура.

"Розвиток Ель-Ніньо, швидше за все, призведе до нового сплеску глобального потепління і збільшить шанси побити температурні рекорди",– підкреслив генеральний секретар ВМО, професор Петтері Таалас.

Також вчені відзначають, що вплив на глобальну температуру зазвичай проявляється через рік після розвитку Ель-Ніньо. Тому, ймовірно, буде найбільш очевидним вже в 2024-му році. Тому, якщо не це літо, то вже наступне, швидше за все, буде спекотніше.

Дивіться відео про те, якою буде весна в Україні:

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