Україну розжарить до +42º: коли та де вріже "пекельна" спека

В Україні прогнозують температуру до + 42 градусів / Фото ua.depositphotos.com

У суботу, 16 липня, в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, а також у Криму 16 липня вдень очікується спекотна погода - до +29 ... +31°С.

Разом з тим на Закарпатті, Сході та в Центрі вдень повітря прогріється до +24...+26°С, на Півночі — до +22...+24°С. Вночі в більшості регіонів температура опуститься до +13...+15°С. Тільки на Півдні і в Запорізькій області термометри покажуть +17...+19°С. Такі дані публікує спеціалізований портал Sinoptik.ua.

Відзначається, що в суботу опади очікуються в Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Запорізькій та Донецькій областях, а також на Одещині та Херсонщині.

Водночас у неділю, 17 липня, похолодає в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій та Рівненській областях, а також на Закарпатті — в середньому, до +18...+23°С. у центральних регіонах середня денна температура становитиме +23...+25°, У північних — +22...+24°, у південних — +26...+28°. вночі термометри покажуть +15...+18°.

Крім того, в неділю дощі з грозами охоплять Херсонську область, всю Східну Україну, а також частину північної — в Чернігівській і Сумській областях не варто виходити з дому без парасольки. На решті території країни обійдеться без опадів, з мінливою хмарністю.

Коли і де чекати пекельну спеку

Звернемо увагу, що за прогнозом іншого погодного ресурсу Gismeteo в окремих областях України в найближчі два тижні прогнозується до + 42 градусів.

При цьому пекельну спеку прогнозують в Дніпрі - 26 і 27 липня температура повітря там складе +41 і +42 градуси.

/ gismeteo.ua

Раніше повідомлялося про те, що в Україні незабаром очікується підвищення температурних показників.

Синоптики не виключають, що температура повітря може піднятися вище 30 градусів тепла.

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