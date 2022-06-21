Україну накриє похолодання, температура впаде до +12°: де чекати погіршення погоди

Погода в Україні стане прохолоднішою у більшості областей.
Похолодання, яке вже спостерігається у західних та північних областях України, пошириться на більшу частину нашої держави. Погода в Україні стане прохолоднішою у середу, 22 червня.
Подекуди температура повітря опуститься навіть до +12 градусів. Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич, пише meteoprog.
За прогнозом синоптика, вночі 22 червня температура повітря становитиме від +12 до +17 градусів за Цельсієм. На крайньому сході вона триматиметься вночі на позначці +21 градус.
Вдень температура повітря становитиме від +20 до +25 градусів. При цьому найхолодніше вдень буде у північних і центральних областях – там буде від +15 до +20 градусів.
Очікується, що вітер буде переважно західного та північно-західного напрямку, 7-12 метрів за секунду. У західних, центральних і південних областях нашої держави будуть пориви вітру 15-20 метрів за секунду.
Також синоптик попередив, що 22 червня у північних, центральних і східних областях пройдуть дощі.
Раніше синоптик Віталій Постригань попереджав, що зародиться атмосферний вихор, який змінить погоду. Є ймовірність, що опади можуть бути значними і супроводжуватися градом і шквалами.
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