Сильні дощі та пориви вітру: синоптик розповів, яким буде листопад в Україні

Ви дізнаєтесь:
- Яка погода буде в листопаді
- Коли прийде похолодання
- Чи будуть опади в листопаді
Останній місяць осені в Україні буде з мінливою погодою та невисокою температурою. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич на порталі "Метеопрог".
Синоптик зазначає, що з перших днів листопада очікується інтенсивний розвиток циклонічної діяльності над Скандинавським півостровом та країнами Балтії.
Згідно з інформацією Кібальчича, над Гренландією та Північною Полярною областю вже утворилося достатньо морозного повітря.
"Завдяки очікуваній серії циклонів, це холодне повітря поступово почне проникати у південні широти в тиловій частині холодних фронтів. Прогріті води Балтійського та Норвезького морів забезпечуватимуть циклони значною кількістю енергії та вологи, а морозне арктичне повітря створить великий міжширотний температурний контраст.", - пояснює синоптик.
Він підкреслює, що саме в першій декаді листопада по всій північній та східній Європі очікується примхлива погода, яка супроводжуватиметься випаданням опадів у вигляді дощу, снігу та снігової крупи, сильними поривами вітру та суттєвим зниженням температурного фону.
Хто такий Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
Погода в Україні - останні новини
Нещодавно Главред розповідав, коли очікується сильне похолодання. Синоптики попереджають, що вже скоро в Україну повернуться сильні пориви вітру.
Синоптик Наталка Діденко повідомляла, що 30 жовтня, в Україні в деяких регіонах очікуються дощі, але збережеться тепла погода. Невеликі дощі можливі: у західних областях, у Вінницькій, Черкаській, у Житомирській, у Київській та Чернігівській областях.
Також Діденко писала, що за кілька днів відбудуться зміни погодних умов. У другій половині тижня очікується посилення вітру до штормових поривів. А вже з наступних вихідних, 2-3 листопада, прийде відчутне похолодання.
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