Прийдуть дощі, мокрий сніг і вітер: українців попередили про наближення негоди

Погода в Україні погіршиться – українців попередили про дощ, мокрий сніг і вітер/ УНІАН, Pixabay, колаж Главред

Наступний тиждень почнеться без опадів, проте вже з середини тижня погода в Україні різко зміниться – варто готуватися до сильного вітру, а також дощу і мокрого снігу.

Погодні умови в країні зараз змінюються під впливом атмосферних фронтів, які прийшли з Європи. Про це розповіла заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня, пишуть "Факти".

"У період з 14 по 16 лютого очікується поле високого тиску, який визначатиме погоду без опадів. А ось 17−18 лютого очікується швидке переміщення атмосферних фронтів з північного заходу на південний схід України, вони принесуть сильний вітер, а також опади – мокрий сніг та дощ", – зазначила синоптик.

Вона також розповіла, що наступного тижня температура вночі коливатиметься від 0 до -6 градусів, а вдень – від +1 до +7 градусів.

В Одеській області та в Криму потеплішає до плюс 10 градусів.

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Погода в Україні 10 лютого

У четвер, 10 лютого, на всій території України буде сонячно, крім лише чотирьох північно-західних областей. У Чернігівській та Полтавській областях очікується дощ, а в Сумській та Харківській – дощ зі снігом, повідомляють в Укргідрометцентрі.

Температура повітря коливатиметься від +2 до +10 градусів вдень, від -1 до +5 градусів вночі.

Погода в Україні 10 лютого

Погода в Україні 11 лютого

У п’ятницю, 11 лютого, у західних областях очікується дощ, на всій іншій території України буде сонячно.

Температура повітря коливатиметься від +2 до +11 градусів вдень, від -1 до +4 градусів вночі.

Погода в Україні 11 лютого

Нагадаємо, раніше синоптик Ігор Кібальчич спрогнозував, що в Україні поточний тиждень буде аномально теплим з достатньою кількістю опадів і тривалими відлигами, які будуть супроводжуватися туманами і активним сніготаненням.

Також раніше в Укргідрометцентрі уточнили прогноз погоди в Україні навесні 2022 року. Зазначається, що погода в Україні в березні може бути "із сюрпризами". Зокрема, не виключений сніг.

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