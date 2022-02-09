Прийдуть дощі, мокрий сніг і вітер: українців попередили про наближення негоди

Синоптики назвали конкретну дату, коли погода погіршиться.
Наступний тиждень почнеться без опадів, проте вже з середини тижня погода в Україні різко зміниться – варто готуватися до сильного вітру, а також дощу і мокрого снігу.
Погодні умови в країні зараз змінюються під впливом атмосферних фронтів, які прийшли з Європи. Про це розповіла заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня, пишуть "Факти".
"У період з 14 по 16 лютого очікується поле високого тиску, який визначатиме погоду без опадів. А ось 17−18 лютого очікується швидке переміщення атмосферних фронтів з північного заходу на південний схід України, вони принесуть сильний вітер, а також опади – мокрий сніг та дощ", – зазначила синоптик.
Вона також розповіла, що наступного тижня температура вночі коливатиметься від 0 до -6 градусів, а вдень – від +1 до +7 градусів.
В Одеській області та в Криму потеплішає до плюс 10 градусів.
Погода в Україні 10 лютого
У четвер, 10 лютого, на всій території України буде сонячно, крім лише чотирьох північно-західних областей. У Чернігівській та Полтавській областях очікується дощ, а в Сумській та Харківській – дощ зі снігом, повідомляють в Укргідрометцентрі.
Температура повітря коливатиметься від +2 до +10 градусів вдень, від -1 до +5 градусів вночі.
Погода в Україні 11 лютого
У п’ятницю, 11 лютого, у західних областях очікується дощ, на всій іншій території України буде сонячно.
Температура повітря коливатиметься від +2 до +11 градусів вдень, від -1 до +4 градусів вночі.
Нагадаємо, раніше синоптик Ігор Кібальчич спрогнозував, що в Україні поточний тиждень буде аномально теплим з достатньою кількістю опадів і тривалими відлигами, які будуть супроводжуватися туманами і активним сніготаненням.
Також раніше в Укргідрометцентрі уточнили прогноз погоди в Україні навесні 2022 року. Зазначається, що погода в Україні в березні може бути "із сюрпризами". Зокрема, не виключений сніг.
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