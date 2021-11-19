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Перший сніг на поріг: у кількох регіонах України засніжило – яскраві світлини й відео

19 листопада 2021, 11:31

Сніг вже випав у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Київській областях.

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Сніг у Чернігівській області / Фото спільноти "Рідна Семенівка"

Як і обіцяли синоптики, атмосферні фронти принесли опади в Україну, але не тільки дощі – жителі кількох регіонів 18-19 листопада раділи першому снігу. Опади пішли в Чернігівській, Сумській, Полтавській та Київській областях.

На радощах місцеві жителі діляться першими фото присипаних снігом вулиць. Щоправда, сніг був мокрим, і швидко розтанув. Перші опади накрили Семенівку на Чернігівщині. У спільноті "Рідна Семенівка" показали фотографії та зауважили, що сніг йшов з дощем.

"У Семенівці сьогодні, 18 листопада, ввечері разом з невеликим дощем почав з'являтися перший сніжок. Дивлячись на температурні показники, він з часом буде танути, але все одно приємно бачити, що зима вже близько", – пишуть жителі міста.

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Фото спільноти "Рідна Семенівка"

А от як виглядала ввечері Шостка, що на Сумщині. Фото з'явилася в коментарях до посту на сторінці "ШосткаNews.City", присвяченому першому снігу в місті. До речі, вранці 19 листопада сніжок у Сумах ще лежав на вулицях.

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Фото спільноти " ШосткаNews.City"

Але це рівнинні області. А ось що зараз творитися в Карпатах. Вебкамери показують, що на гірськолижному курорті "Буковель" в Івано-Франківській області панує по-справжньому зимова погода. Траси будуть готові до катання зовсім скоро.

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Веб-камера Буковеля

Ще сніжніше – на Львівщині.

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Веб-камера, Славське
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Веб-камера, Славське

Якою буде прийдешня зима

За словами завідувачки відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Віри Балабух, прийдешня зима буде тепліше попередніх. Середня температура буде на 1-1, 5 градусів вище торішньої.

Аномально тепла погода переважатиме приблизно в 60% днів зими. А ось інші 40% днів можуть бути на рівні норми або нижче норми. Крім того, цієї зими потрібно бути готовим до потоків арктичного холоду.

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