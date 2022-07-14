Потужні грози накриють пів України: синоптики оголосили штормове попередження

Погода в Україні 15 липня погіршиться – будуть дощі/ pixabay

Погода в Україні 15 липня суттєво погіршиться. У половину областей нашої держави увірвуться потужні зливи.

Через негоду в Україні оголосили штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають, що грози у п’ятницю, 15 липня, будуть у західних, північних і більшості центральних областей країни.

Зазначається, що оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Потужні зливи, за даними синоптиків, відбудуться у наступних областях:

Волинській,

Рівненській,

Львівській,

Закарпатській,

Івано-Франківській,

Тернопільській,

Хмельницькій

Вінницькій

Черкаській,

Київській,

Чернігівській,

Сумській,

Полтавській.

Погода в Україні 15 липня/ Укргідрометцентр

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, погода в Україні до кінця літа 2022 року очікується аномально тепла і з дефіцитом опадів. Рекорди битиме липень, особливо такою синоптична картина буде у західних областях.

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