Потужні грози накриють пів України: синоптики оголосили штормове попередження

Половину областей нашої держави заливатиме сильними дощами.
Погода в Україні 15 липня суттєво погіршиться. У половину областей нашої держави увірвуться потужні зливи.
Через негоду в Україні оголосили штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики попереджають, що грози у п’ятницю, 15 липня, будуть у західних, північних і більшості центральних областей країни.
Зазначається, що оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Потужні зливи, за даними синоптиків, відбудуться у наступних областях:
- Волинській,
- Рівненській,
- Львівській,
- Закарпатській,
- Івано-Франківській,
- Тернопільській,
- Хмельницькій
- Вінницькій
- Черкаській,
- Київській,
- Чернігівській,
- Сумській,
- Полтавській.
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, погода в Україні до кінця літа 2022 року очікується аномально тепла і з дефіцитом опадів. Рекорди битиме липень, особливо такою синоптична картина буде у західних областях.
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Автор: Альона Вороніна