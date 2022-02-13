Де чекати тепла, а де – ожеледиці: українців попередили про наближення антициклону Інго

Погода 13 лютого – в Україні буде тепло, але варто готуватися до ожеледиці/ ua.depositphotos.com, Reuters

Україну в неділю, 13 лютого, накриє антициклон Інго, тому погоду формуватиме поле підвищеного тиску.

Через це погода по всій території країни буде досить спокійною, попередили в Укргідрометцентрі.

Вночі не буде хмар і температура суттєво знизиться, проте вдень буде нетипове для лютого тепло, зазначають синоптики.

У південних та більшості центральних областей варто очікувати туманів, які погіршуватимуть видимість. Також українців попередили про ожеледицю, адже вночі буде невеликий мороз і все підмерзне.

Температура повітря 13 лютого

Температура вночі становитиме від -3 до -13 градусів. Найхолодніше вночі буде у Закарпатській (від -10 до -12 градусів) і Чернівецькій (від -11 до -13 градусів) областях.

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Вдень стовпчик термометра показуватиме від -1 до +7 градусів.

На всій території України буде сонячно, без опадів.

Погода в Україні 13 лютого

Нагадаємо, українцям дали несподіваний прогноз погоди на березень. Погода у березні 2022 року здивує українців температурними гойдалками – будуть і "мінуси", від яких всі вже втомилися, і приємні "плюси".

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