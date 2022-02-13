Де чекати тепла, а де – ожеледиці: українців попередили про наближення антициклону Інго

Вночі на всій території держави приморозить, проте вдень буде відлига. Доведеться готуватися до ожеледі.
Україну в неділю, 13 лютого, накриє антициклон Інго, тому погоду формуватиме поле підвищеного тиску.
Через це погода по всій території країни буде досить спокійною, попередили в Укргідрометцентрі.
Вночі не буде хмар і температура суттєво знизиться, проте вдень буде нетипове для лютого тепло, зазначають синоптики.
У південних та більшості центральних областей варто очікувати туманів, які погіршуватимуть видимість. Також українців попередили про ожеледицю, адже вночі буде невеликий мороз і все підмерзне.
Температура повітря 13 лютого
Температура вночі становитиме від -3 до -13 градусів. Найхолодніше вночі буде у Закарпатській (від -10 до -12 градусів) і Чернівецькій (від -11 до -13 градусів) областях.
Вдень стовпчик термометра показуватиме від -1 до +7 градусів.
На всій території України буде сонячно, без опадів.
Нагадаємо, українцям дали несподіваний прогноз погоди на березень. Погода у березні 2022 року здивує українців температурними гойдалками – будуть і "мінуси", від яких всі вже втомилися, і приємні "плюси".
Вас також може зацікавити:
- Літо буде спекотним і триватиме до жовтня: синоптик озвучив прогноз погоди в Україні на 2022 рік
- Березень може бути із сюрпризами: в Укргідрометцентрі уточнили прогноз погоди в Україні навесні 2022