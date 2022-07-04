Дика спека +40º:українці дізналися терміни нового пекла

Середина літа в Україні характеризується спекотною погодою. В окремих регіонах країни вже фіксують рекордні температурні показники.

На Закарпатті кілька днів температура піднімається до +40 градусів. Місцеві кажуть, такого палючого сонця в першій половині літа не пам'ятають. Опадів в області не було вже близько двох місяців, повідомляє ТСН.

Зазначається, що через аномальну спеку закарпатці намагаються зайвий раз не виходити з дому. А хто опинився на вулиці - не витримує і охолоджується прямо у фонтанах посеред міста.

"Страшно жарко. Рятуємося, особисто я використовую звичайну воду і дуже багато лимона. Це єдиний засіб, який мене рятує від такої спеки", - каже перехожий.

Ситуацію погіршує ще й відсутність опадів. Дощу на Закарпатті не було вже майже два місяці. Земля тріскається від спеки, а водойми пересихають, так що поля і городи просто нічим поливати. Люди кажуть, з нетерпінням чекають зливи. А поки ні, рятуються біля води.

Прогноз нової спеки

Відзначимо, що незабаром в Україні прогнозується підвищення температурних показників вище +35 градусів відразу в декількох областях.

Зокрема, аномальну спеку варто очікувати на півдні України. Про це йдеться в прогнозних показниках погодного радара Ventusky.

Згідно показників радара погоди, температуру +36 градусів можна очікувати на півдні України 8 липня.

/ ventusky.com

Раніше повідомлялося про те, що в Україні незабаром очікується підвищення температурних показників.

Синоптики не виключають, що температура повітря може піднятися вище 30 градусів тепла.

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