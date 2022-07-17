Дика спека +38º: українці дізналися терміни атаки африканського пекла

Жарке повітря незабаром поширитися на більшу частину території України.
Незабаром в Україні очікується нове підвищення температури повітря. Після короткочасної прохолоди йде нова порція гарячого повітря.
Про різке підвищення температурних показників йдеться в прогнозних показниках погодного радара Ventusky.
Звернемо увагу, що згідно з опублікованими даними, жарке повітря поширитися на більшу частину території України.
Що відомо про нову атаку спеки
Згідно з опублікованими даними, різке вторгнення гарячого повітря в Україну варто очікувати в останній тиждень липня.
При цьому максимальні градуси покажуть термометри на півдні та сході України.
Додамо, що температура повітря вдень 30 липня сягатиме +38 градусів.
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Раніше повідомлялося про те, що 17 липня похолодає в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій та Рівненській областях, а також на Закарпатті — в середньому, до +18...+23 °С.
У центральних регіонах середня денна температура становитиме + 23 ... + 25 °C, у північних — +22...+24 °C, у південних — +26...+28 °C. вночі термометри покажуть +15...+18 ° C.
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