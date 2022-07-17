Дика спека +38º: українці дізналися терміни атаки африканського пекла

Незабаром в Україні очікується нове підвищення температури повітря. Після короткочасної прохолоди йде нова порція гарячого повітря.

Про різке підвищення температурних показників йдеться в прогнозних показниках погодного радара Ventusky.

Звернемо увагу, що згідно з опублікованими даними, жарке повітря поширитися на більшу частину території України.

Що відомо про нову атаку спеки

Згідно з опублікованими даними, різке вторгнення гарячого повітря в Україну варто очікувати в останній тиждень липня.

При цьому максимальні градуси покажуть термометри на півдні та сході України.

Додамо, що температура повітря вдень 30 липня сягатиме +38 градусів.

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/ ventusky.com

Раніше повідомлялося про те, що 17 липня похолодає в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій та Рівненській областях, а також на Закарпатті — в середньому, до +18...+23 °С.

У центральних регіонах середня денна температура становитиме + 23 ... + 25 °C, у північних — +22...+24 °C, у південних — +26...+28 °C. вночі термометри покажуть +15...+18 ° C.

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