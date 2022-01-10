Намітатиме півметра снігу за добу: низку областей України накриє завірюха

Висота снігових заметів різко зросте буквально за день.
Україну з понеділка, 17 січня, накриє завірюха і низку областей завалить снігом.
Потужні завірюхи накриють частину держави, свідчать дані сайту Ventusky.
Так, вранці 17 січня у Карпатах кількість снігу у деяких місцях досягатиме 10 сантиметрів, при цьому на сході на півночі країни сніговий покрив буде на рівні від 5 до 13 сантиметрів.
Проте вже вранці наступного дня, 18 січня, сніговий покрив у Карпатах досягне 58 см – тобто за добу його кількість збільшиться майже на 50 сантиметрів. При цьому на сході та півночі країни висота заметів становитиме до 23 сантиметрів, а в центрі та на заході – від 4 до 10 сантиметрів.
Погода в Україні 10 січня
Згідно з даними Укргідрометцентру, в Україні у понеділок, 10 січня, опади очікуються лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях – там буде дощ зі снігом. В усіх інших областях буде хмарно без опадів.
Температура повітря буде найнижчою у Закарпатській області – від -10 до -8 вночі, від -1 до +1 вдень. На всій іншій території України температурні показники коливатимуться від -6 до +1 вночі, від -3 до +5 вдень.
Погода в Україні 11 січня
У вівторок, 11 січня, погода в Україні проясниться – майже на усій території буде сонячно. Снігу варто очікувати тільки у трьох областях – Харківській, Луганській і Донецькій.
Температура коливатиметься від -7 до 0 вночі, від -4 до +4 вдень.
Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про "примхливий" січень в Україні. Стовпчики термометрів коливатимуться від "мінуса" до "плюса". При цьому очікується велика кількість опадів у вигляді дощу або снігу, а деякі регіони зіткнуться зі справжнім зимовим холодом.
Вас також може зацікавити:
- Від аномального тепла до потужного морозу: погода в січні влаштує сюрприз українцям
- Україну накриють шквали та крижані дощі: синоптик уточнив прогноз погоди на січень
- Морози до -15: прогноз погоди в Україні на різдвяний тиждень