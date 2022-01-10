Намітатиме півметра снігу за добу: низку областей України накриє завірюха

На Україну насувається завірюха / УНИАН

Україну з понеділка, 17 січня, накриє завірюха і низку областей завалить снігом.

Потужні завірюхи накриють частину держави, свідчать дані сайту Ventusky.

Так, вранці 17 січня у Карпатах кількість снігу у деяких місцях досягатиме 10 сантиметрів, при цьому на сході на півночі країни сніговий покрив буде на рівні від 5 до 13 сантиметрів.

Проте вже вранці наступного дня, 18 січня, сніговий покрив у Карпатах досягне 58 см – тобто за добу його кількість збільшиться майже на 50 сантиметрів. При цьому на сході та півночі країни висота заметів становитиме до 23 сантиметрів, а в центрі та на заході – від 4 до 10 сантиметрів.

Погода в Україні 10 січня

Згідно з даними Укргідрометцентру, в Україні у понеділок, 10 січня, опади очікуються лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях – там буде дощ зі снігом. В усіх інших областях буде хмарно без опадів.

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Температура повітря буде найнижчою у Закарпатській області – від -10 до -8 вночі, від -1 до +1 вдень. На всій іншій території України температурні показники коливатимуться від -6 до +1 вночі, від -3 до +5 вдень.

Погода в Україні 11 січня

У вівторок, 11 січня, погода в Україні проясниться – майже на усій території буде сонячно. Снігу варто очікувати тільки у трьох областях – Харківській, Луганській і Донецькій.

Температура коливатиметься від -7 до 0 вночі, від -4 до +4 вдень.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про "примхливий" січень в Україні. Стовпчики термометрів коливатимуться від "мінуса" до "плюса". При цьому очікується велика кількість опадів у вигляді дощу або снігу, а деякі регіони зіткнуться зі справжнім зимовим холодом.

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