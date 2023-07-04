Зірки Гри престолів Кіт Харінгтон та Роуз Леслі вдруге стали батьками

Британський актор Кіт Харінгтон і шотландська акторк Роуз Леслі познайомилися на зйомках серіалу "Гра престолів" - там їм довелося зіграти закоханих, і дуже скоро екранні відносини переросли в реальні.
На сьогоднішній день вони разом вже 11 років. У 2018 році Харінгтон і Леслі узаконили стосунки, а спочатку 2021 року привітали свого первістка.
У лютому 2023 року Кіт проговорився, що вони з Роуз з нетерпінням чекають на другу дитину, і готують сина до того, що він стане старшим братом. Сьогодні стало відомо, що в родині акторів з'явилася донька.
Харрінгтон і Леслі тримають подробиці особистого життя при собі, тому народження другої дитини не коментували. Радісну новину підтвердив виданню Page Six медіапредставник Кіта.
"Вони шаленіють від щастя, тому що в їхній родині з'явилася маленька дівчинка", - повідомив він.
Раніше український шеф-кухар і популяризатор української кухні Євген Клопотенко розповів, чому все ще неодружений у 36 років, а також розповів, що в романтичних стосунках викликає у нього депресію.
Також стало відомо, що вдруге мамою стала українська співачка Ната Жижченко (ONUKA) - артистка приховувала вагітність, тому поява дитини стала для шанувальників справжнім сюрпризом.
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