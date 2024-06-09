Зіркова ведуча шоу Танці з зірками виписалася з пологового - зворушливе відео

Іванна Онуфрійчук показала свого малюка на першому в його житті урочистому заході.

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Іванна Онуфрійчук народила - Іванна Онуфрійчук показала виписку з пологового будинку / колаж: Главред, фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Акторка, модель і ведуча шоу Танці з зірками Іванна Онфрійчук наприкінці травня вперше стала мамою - вона народила своєму чоловікові, казахському бізнесмену Алмазу, сина. Хлопчику дали незвичайне і дуже звучне ім'я.

Онуфрійчук вирішила не приховувати свого сина від світу, як роблять багато хто в соціальних мережах до хрещення або певного віку. У своєму блозі в Instagram новоспечена матуся сміливо показує личко немовляти публіці.

Наприклад, ведуча поділилася відео її виписки із сином із пологового будинку. Зустрічати її прийшов чоловік, і родичі з обох сторін, з квітами. Коли Іванна прибула додому, вона вирішила познайомити новонародженого сина зі своїм котом, проте її улюбленець поки що не готовий прийняти в сім'ю ще одну людину.

Проте все пройшло дуже урочисто, а сама Онуфрійчук мала розкішний вигляд. Вона зробила легкий макіяж, підібрала волосся і одягла простору сукню пісочного кольору. Святковий лук зірка доповнила великими сережками.

Дивіться відео виписки Іванни Онуфрійчук із пологового будинку:

Що таке Танці з зірками? Танці з зірками - українське танцювальне шоу, адаптація британського проєкту BBC "Strictly Come Dancing". Перший сезон вийшов на телеканалі 1+1 у 2006 році. Загалом вийшло 8 сезонів. Принцип "Танців" простий - відомі публічні особи і зірки шоу-бізнесу змагаються за звання найкращого танцюриста. У цьому їм допомагають партнери - професійні танцюристи та хореографи. Разом із ними селебрітіс у прямому ефірі виконують танцювальний номер, на підготовку якого йде тиждень.

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