Зірка Кайдаша стала жертвою перекупників і показала українцям лайфхак

Відома українським глядачам за серіалом Спіймати Кайдаша актриса Антоніна Хижняк стала жертвою перекупників. Їй довелося заплатити в два рази більше за квиток на поїзд з Києва в місто Хелм, Польщу. Вона розповіла про лайфхак, який не дозволить повторити її помилку.
У своєму Instagram вона розповіла про те, що випадково потрапила на недобросовісних співвітчизників.
"Коротка передісторія про те, як я переплатила перекупникам за квитки до Хелма в два рази більше, ніж вони коштують у застосунку Укрзалізниці. Якщо я скажу вам, що вони навіть зараз є у вільному доступі, - ви можете не повірити. Але побачивши свої готові квитки (тобто перекупники придбали їх на сайті за декілька хвилин), я зрозуміла, як саме вони це роблять", - поділилася вона", - зазначила зірка.
Щоб допомогти іншим українцям не потрапити на такий же інцидент, актриса вирішила поділитися своїм лайфхаком.
"Якщо вам потрібно квитки з Києва, а застосунок говорить що квитків не знайдено, спробуйте ввести пункт відправлення раніше Києва, наприклад, станцію ім. Т. Шевченко (Сміла). І вуаля! Квитки є на інший поїзд, який має зупинку в Києві, але Укрзалізниця наполегливо "приховує" цей рейс, - сказала Хижняк.
Як купити квитки до Варшави
Також вона звернулася до всіх, хто "своїми недобросовісними діями, скуповуючи усі квитки за декілька хвилин, створює штучний дефіцит і обкрадає потім своїх же співгромадян українців".
"Схаменіться, навколо і так багато біди і брехні", - підкреслила Антоніна Хижняк.
Нагадаємо, восени росіяни вкрали гучний український серіал "спіймати Кайдаша". На одному з Інтернет-ресурсів агресора Росії з'явився український продукт з неякісною російськомовною озвучкою.
У грудні зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" отримав повістку. Український актор Ярослав Безкоровайний повинен відправитися до війська.
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