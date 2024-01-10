Зірка Кайдаша стала жертвою перекупників і показала українцям лайфхак

Українській актрисі Антоніні Хижняк довелося переплатити в два рази більше за квитки на поїзд з Києва до Польщі – вона показала, як цього можна уникнути.

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Хижняк розповіла українцям, як не стати жертвою перекупників / Колаж: Главред, фото: Instagram А. Хижняк, Facebook О. Васильєв (ілюстративне фото)

Відома українським глядачам за серіалом Спіймати Кайдаша актриса Антоніна Хижняк стала жертвою перекупників. Їй довелося заплатити в два рази більше за квиток на поїзд з Києва в місто Хелм, Польщу. Вона розповіла про лайфхак, який не дозволить повторити її помилку.

У своєму Instagram вона розповіла про те, що випадково потрапила на недобросовісних співвітчизників.

"Коротка передісторія про те, як я переплатила перекупникам за квитки до Хелма в два рази більше, ніж вони коштують у застосунку Укрзалізниці. Якщо я скажу вам, що вони навіть зараз є у вільному доступі, - ви можете не повірити. Але побачивши свої готові квитки (тобто перекупники придбали їх на сайті за декілька хвилин), я зрозуміла, як саме вони це роблять", - поділилася вона", - зазначила зірка.

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Щоб допомогти іншим українцям не потрапити на такий же інцидент, актриса вирішила поділитися своїм лайфхаком.

"Якщо вам потрібно квитки з Києва, а застосунок говорить що квитків не знайдено, спробуйте ввести пункт відправлення раніше Києва, наприклад, станцію ім. Т. Шевченко (Сміла). І вуаля! Квитки є на інший поїзд, який має зупинку в Києві, але Укрзалізниця наполегливо "приховує" цей рейс, - сказала Хижняк.

Як купити квитки до Варшави

Хижняк поділилася лайфхаком, як купити квитки до Польщі / Instagram А. Хижняк

Хижняк поділилася лайфхаком, як купити квитки до Польщі / Instagram А. Хижняк

Також вона звернулася до всіх, хто "своїми недобросовісними діями, скуповуючи усі квитки за декілька хвилин, створює штучний дефіцит і обкрадає потім своїх же співгромадян українців".

"Схаменіться, навколо і так багато біди і брехні", - підкреслила Антоніна Хижняк.

Нагадаємо, восени росіяни вкрали гучний український серіал "спіймати Кайдаша". На одному з Інтернет-ресурсів агресора Росії з'явився український продукт з неякісною російськомовною озвучкою.

У грудні зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" отримав повістку. Український актор Ярослав Безкоровайний повинен відправитися до війська.

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