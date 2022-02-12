Звірине ім'я для новонародженого: як Кайлі Дженнер назвала сина

Молода мільйонерка продовжила сімейну традицію незвичайних імен.
Сімейство Кардашьян-Дженнер любить давати дивні імена своїм нащадкам.
Так у Кім Кардашьян є син Святий (Сейнт) і Саам, дочки Північ (Норт) і Чикаго. Одного з синів Кортні звуть Дощ (Рейн), а Хлої назвала свою дочку Правда (Тру).
Кайлі Дженнер 2 лютого стала матір'ю вдруге. У неї вже є дочка Шторм (Стормі) від репера Тревіса Скотта (Жак Берман Вебстер II).
Через 10 днів після народження сина, Кайлі розсекретила ім'я новонародженого на своїй сторінці в Instagram.
Молода мама запостила сторіс з повним ім'ям хлопчика - Вулф (Вовк) Вебстер.
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Раніше стало відомо про те, що сценарист і режисер Квентін Тарантіно стане батьком вдруге. Його дружина, співачка Даніела пік, знаходиться на ранніх термінах вагітності.
Також в мережі з'явилися фото єдиного сина Жанни Фріске-8-річного Платона. Шанувальники сперечаються, на кого хлопчик схожий більше - на батька, ведучого Дмитра Шепелєва, або на покійну матір.
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