Звірине ім'я для новонародженого: як Кайлі Дженнер назвала сина

Кайлі Дженнер розсекретила ім'я новонародженого сина / instagram.com/kyliejenner

Сімейство Кардашьян-Дженнер любить давати дивні імена своїм нащадкам.

Так у Кім Кардашьян є син Святий (Сейнт) і Саам, дочки Північ (Норт) і Чикаго. Одного з синів Кортні звуть Дощ (Рейн), а Хлої назвала свою дочку Правда (Тру).

Кайлі Дженнер 2 лютого стала матір'ю вдруге. У неї вже є дочка Шторм (Стормі) від репера Тревіса Скотта (Жак Берман Вебстер II).

Через 10 днів після народження сина, Кайлі розсекретила ім'я новонародженого на своїй сторінці в Instagram.

Молода мама запостила сторіс з повним ім'ям хлопчика - Вулф (Вовк) Вебстер.

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Кайлі Дженнер назвала сина Вовк Вебстер / instagram.com/kyliejenner

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Раніше стало відомо про те, що сценарист і режисер Квентін Тарантіно стане батьком вдруге. Його дружина, співачка Даніела пік, знаходиться на ранніх термінах вагітності.

Також в мережі з'явилися фото єдиного сина Жанни Фріске-8-річного Платона. Шанувальники сперечаються, на кого хлопчик схожий більше - на батька, ведучого Дмитра Шепелєва, або на покійну матір.

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