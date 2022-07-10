Заліз на сцену і кинувся до співака: в Росії прямо на концерті напали на Леоніда Агутіна

Леонід Агутін / 7днів

У країні-агресорі Росії спокійно ніколи не буває. Так, на концерті Леоніда Агутіна у Міасі, Челябінської області, стався скандал.

Прямо під час виступу на артиста почав непередбачено насуватися один з фанатів.

Молодий чоловік пройшов турнікети, заліз на сцену і підійшов до Агутіна, коли той співав пісню.

Через те, що охорона ніяк не відреагувала на появу незнайомця поруч зі співаком, Леоніду довелося самостійно захищатися.

Співак досить грубо відштовхнув людину, після чого той відразу поспішив піти зі сцени. Агутін не вибачився за свою реакцію. Навпаки, повідомив публіці, що незнайомець "зіпсував йому настрій".

Сек'юріті Агутіна "проспали" затятого фаната і змусили Леоніда захищатися самостійно.

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Один з охоронців неспішно підійшов до сцени, коли молодий чоловік вже зістрибнув з неї. Він спокійно супроводив порушника порядку подалі від зірки.

Відео з нападу фаната на Агутіна показали на youtube.

Зазначимо, що російські ЗМІ взялися за Варум і Агутіна вже давно. Спочатку війни Росії в Україні Агутін і Варум взяли участь в онлайн концерті, мета якого була підтримати Україну у війні з Росією. Пізніше на пару посипалися тисячі звинувачень і вони швидко відхрестилися від участі в концерті.

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