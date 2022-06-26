За сальний жарт про жінок у ЗСУ український комік поплатився кар'єрою

Олександр Сас за жарт про жінок у ЗСУ поплатився кар'єрою / instagram.com/sas.class

Український стендап-комік, колишній резидент Comedy Club Олександр Сас поплатився своєю і без того не надто блискучою кар'єрою за вкрай невдалий і образливий жарт.

На одному з виступів він вирішив, що буде дуже смішно пожартувати над жінками, які зараз захищають Україну в лавах ЗСУ. Їх він назвав "горловими" військами.

Таке неповажне ставлення Саса і до жінок, і до військових, викликало хвилю обурення в українців. Зараз вони скаржаться на коміка, і схиляють його закінчити кар'єру гумориста.

Олександр Сас на своїй сторінці в Instagram записав відеозвернення з вибаченнями перед своєю аудиторією. Він почав виправдовуватися, що у нього був поганий день, він не подумав, та ін.

"Люди, я погано пожартував. Я щиро хочу вибачитись перед захисницями України, які в ЗСУ, та перед жінками України. Я не хотів вас образити, це дуже погані жарти і я хочу вибачитись за них, і буду вибачатися постійно, мені нічього не залишається, як вірити в те що ви зможите мені пробачити.Я вигорів на цій темі комедії, і ця криза досягнула апогею, тому це остання крапля для того, щоб завершити виступати. Ще раз вибачте", - підписав ролик з вибаченнями комік.

У коментарях Сасу повідомили, що його вибачення не виглядають щирими, до того ж проблема в самому образі його мислення - у людини, яка ставиться до жінок шанобливо, а до війни - серйозно, навіть не виникали б подібні думки:

"Такими жартами і визначається "професіоналізм" коміка. Виправдовуйтесь скільки влізе. Це ніяк не зможе виправити те, що ви є мізогініст. Вітаю".

"Це яким треба бути відірваним від реальності щоб придумати такий жарт. Мерзість і немає слів, вибачення чисто для галочки начебто. Ось і закінчились твої приколи "комік".

"Не хотів образити, погано жартую.." то закрий морду і не жартуй, а займися едукацією собі, щоб не відкривати свого рота і не нести таке дно, як ти несеш".

"Думати головою складно? Якщо ти вже так зневажаєш жінок, то хоч би мав клепку не показувати це публічно. І що вражає: гумор тупий. Ти апелюєш до найпримітивнішого в людині. Може книжку яку почитай, щоб вишуканіше трохи жартувалося".

"Сподіваюсь, що ти свій стендап вже сам закопав! і якщо будеш виходити десь виступати - люди будуть освистувати тебе і закидувать юзаними кондомами - яким ти є!"

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