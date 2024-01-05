'Я так бачу': ексдружина зрадника Бардаша заявила, що випускатиме пісні російською

Колишня дружина продюсера-зрадника Юрія Бардаша, виконавиця Луна висловила намір продовжувати писати та випускати пісні російською мовою. Незважаючи на своє проживання в Україні та війну, вона не писатиме композиції українською мовою. Про це співачка розповіла у своєму Instagram.
Вона пояснила, що спробувала творити українською і їй це не вдалося. За словами Луни, вона не зможе заборонити собі творити так, як бачить. Тому вона вирішила продовжувати використовувати російську в піснях.
"А взагалі... Продовжую писати лірику та пісні російською мовою. Знаєте, для таких людей як я - уявна заборона викликає ще більше бажання залишитися чесною із собою та зі своїм мистецтвом! Я так бачу, я так відчуваю... Намагаюся відчути мову і знайти в ній своє місце... Але ніколи не захочу і не зможу заборонити собі творити так, як я бачу і в усіх напрямках", - сказала співачка.відео дня
Після початку повномасштабної війни Луна перейшла на українську мову. Також вона випустила україномовний мініальбом. Однак після спроби творити українською мовою, виконавиця вирішила повернутися до російської мови. Співачка також наголосила, що не догоджатиме нікому і не боїться хейту, тому майбутні пісні випускатиме російською.
"Я пишу пісні не для визнання чи схвалення кимось. Я пишу пісні для звільнення своєї душі. Таких артистів на ринку мало, багато хто хоче сподобається, догодити, потрапити в тренд, в новинний дайджест або уникнути хейту", - зазначила Луна.
Нагадаємо, українська співачка Луна оголосила про вагітність. Вона показала фотографії з видимим круглим животиком, хоча термін та стать майбутньої дитини не розкрила.
Також дружина Бардаша, відповіла на повідомлення підписників на своїй сторінці в Instagram. Вона поділилася скріншотом з повідомленням, в якому її називають "українською нацисткою". Артистка вважає таке порівняння біль привабливим, ніж неправдиві обвинувачення в проросійській позиції.
Як раніше повідомляв Главред, скандальний музичний продюсер Юрій Бардаш, який відкрито підтримував диктатора Путіна у його агресії проти України, оголосив про новий конкурс талантів "Звук мого регіону" на окупованих територіях.
Читайте також:
- Російська ракета вбила зірку театру: акторка померла у лікарні
- Співачка Трінчер потрапила в скандал, давши рекламу депутату-фанату Московської церкви
- Зрадниця Тодоренко кинула хворих дітей і полетіла заробляти долари в Дубай