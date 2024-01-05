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"Я так бачу": ексдружина зрадника Бардаша заявила, що випускатиме пісні російською

Руслана Заклінська
5 січня 2024, 19:26
Українська співачка Луна продовжуватиме писати російськомовні пісні, незважаючи на війну в Україні.
'Я так бачу': ексдружина зрадника Бардаша заявила, що випускатиме пісні російською
Співачка Луна оскандалилася з заявами про російську мову / Колаж: Главред, фото: instagram.com/kri_luna

Колишня дружина продюсера-зрадника Юрія Бардаша, виконавиця Луна висловила намір продовжувати писати та випускати пісні російською мовою. Незважаючи на своє проживання в Україні та війну, вона не писатиме композиції українською мовою. Про це співачка розповіла у своєму Instagram.

Вона пояснила, що спробувала творити українською і їй це не вдалося. За словами Луни, вона не зможе заборонити собі творити так, як бачить. Тому вона вирішила продовжувати використовувати російську в піснях.

"А взагалі... Продовжую писати лірику та пісні російською мовою. Знаєте, для таких людей як я - уявна заборона викликає ще більше бажання залишитися чесною із собою та зі своїм мистецтвом! Я так бачу, я так відчуваю... Намагаюся відчути мову і знайти в ній своє місце... Але ніколи не захочу і не зможу заборонити собі творити так, як я бачу і в усіх напрямках", - сказала співачка.

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'Я так бачу': ексдружина зрадника Бардаша заявила, що випускатиме пісні російською
Скандальна заява Луни / Фото: instagram.com / kri_luna

Після початку повномасштабної війни Луна перейшла на українську мову. Також вона випустила україномовний мініальбом. Однак після спроби творити українською мовою, виконавиця вирішила повернутися до російської мови. Співачка також наголосила, що не догоджатиме нікому і не боїться хейту, тому майбутні пісні випускатиме російською.

"Я пишу пісні не для визнання чи схвалення кимось. Я пишу пісні для звільнення своєї душі. Таких артистів на ринку мало, багато хто хоче сподобається, догодити, потрапити в тренд, в новинний дайджест або уникнути хейту", - зазначила Луна.

Нагадаємо, українська співачка Луна оголосила про вагітність. Вона показала фотографії з видимим круглим животиком, хоча термін та стать майбутньої дитини не розкрила.

Також дружина Бардаша, відповіла на повідомлення підписників на своїй сторінці в Instagram. Вона поділилася скріншотом з повідомленням, в якому її називають "українською нацисткою". Артистка вважає таке порівняння біль привабливим, ніж неправдиві обвинувачення в проросійській позиції.

Як раніше повідомляв Главред, скандальний музичний продюсер Юрій Бардаш, який відкрито підтримував диктатора Путіна у його агресії проти України, оголосив про новий конкурс талантів "Звук мого регіону" на окупованих територіях.

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шоу-бізнес Юрій Бардаш новини шоу бізнесу
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